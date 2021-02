Seul fier pour jouer en tant que Kerala Blasters, Chennaiyin FC Clash

Blasters du Kerala‘ et Chennaiyin FCde Super Ligue indienne (ISL) Les saisons sont peut-être terminées après avoir échoué à se qualifier pour les séries éliminatoires, mais les deux équipes chercheront à terminer en beauté alors qu’elles s’affronteront au stade GMC, à Bambolim, dimanche.

Le Kerala est sans victoire lors de ses six derniers matchs. Leur défense les a laissés tomber à plusieurs reprises. Lors de ces six matchs, le Kerala a concédé 12 buts. L’entraîneur par intérim Ishfaq Ahmed sera en charge de l’équipe contre Chennaiyin et a déclaré que son équipe était motivée.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

« C’est une situation difficile dans laquelle nous nous trouvons actuellement et il n’y a pas beaucoup de temps pour changer beaucoup de choses. Mais il y a des choses que nous aimerions améliorer », a déclaré Ahmed

« Le plus important est que les garçons soient motivés. Pour moi, c’est tout pour jouer, la fierté et le respect de soi. Je pense qu’ils sont prêts pour ces deux matches », a ajouté Ahmed.

Pendant ce temps, la chance n’a pas favorisé Chennaiyin. Ils ont eu toutes les chances de se qualifier pour les éliminatoires, mais l’équipe de l’entraîneur Csaba Laszlo s’est retrouvée sans victoire lors de ses huit derniers matchs. Ce qui est plus déchirant, c’est qu’ils n’ont pas remporté leurs deux matchs précédents contre le FC Goa et NorthEast United après avoir concédé deux égalités dans les arrêts de jeu.

Cependant, l’entraîneur Laszlo n’avait aucune plainte. « Je suis toujours fier de l’équipe pour de nombreuses raisons. Ils ont fait preuve de caractère quelles que soient les équipes. Pratiquement, l’équipe a fait preuve de caractère mais nous avons perdu deux points contre le FC Goa et NorthEast », a-t-il déclaré.

Une victoire contre les Kerala Blasters ne changerait rien pour Chennaiyin, mais l’entraîneur veut obtenir le résultat pour les fans et l’équipe.

« Nous voulons montrer à nos fans, à nos propriétaires de club et à tous les autres que nous voulons gagner le match. Nous avons remporté le premier match contre le Jamshedpur FC et nous aimerions gagner contre le Kerala lors de notre dernier match. »

Laszlo a fait l’éloge des membres de l’équipe et les a évalués comme les meilleurs avec lesquels il a travaillé jusqu’à présent en termes d’harmonie.

« J’ai fait partie de nombreuses équipes et c’est mon troisième continent, mais ici nous avons eu tellement d’harmonie. Nous avons eu de mauvais moments et de mauvais matchs et les joueurs qui étaient en colère sont venus et ont encouragé les autres. »