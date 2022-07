Seul Eagle-eyed peut repérer 4 kiwis parmi des oiseaux mignons en 22 secondes

Récemment, la tendance des illusions d’optique a fait constamment vibrer Internet. Inutile de dire qu’Internet nous captive tous avec sa dose quotidienne d’illusions d’optique hallucinantes. Ces illusions d’optique virales révèlent des traits de personnalité amusants ou vous laissent vous gratter la tête, alors que vous vous efforcez de résoudre le problème. Eh bien, pour continuer la trajectoire et pour vous faire commencer votre semaine avec quelques actions, Internet a encore une fois fait naître une illusion d’optique casse-tête. Cette fois, un casse-tête inhabituel de l’artiste hongrois Gregerly Dukas, alias Dudolf, rend les gens fous.

La photo du casse-tête a été publiée par Dudolf sur Facebook le 11 juin. Tout ce que vous avez à faire est de repérer 4 kiwis cachés parmi les mignons oiseaux bruns en 22 secondes. Avant de continuer, vous devez savoir que seuls les joueurs les plus perspicaces réussiront car le fruit est placé à l’endroit impossible à repérer. Selon le Jagran, l’image est à l’origine peinte par Dudolf. De plus, alors que vous avez 22 secondes pour les repérer, un détenteur du record sur Internet a déjà repéré les quatre kiwis cachés en 25 secondes. Alors, commencez votre temps maintenant. Ne faites pas défiler avant que votre temps ne soit écoulé. Et rappelez-vous que les Kiwis sont simples et se distinguent des oiseaux mignons.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kLEVRHpt1DWWFZzr2tXE85yRQHkJDP6NkRneByXEBegRVH4s8WmM3GP51sbs8iKJl&id=100044490097052

Après que plusieurs solveurs se soient rendus dans la section des commentaires du message de Dudolf, l’artiste a appris qu’il y en avait beaucoup qui avaient tenté leur chance. Cependant, seuls quelques-uns ont réussi, établissant que seul le Hawk-Eyed Genius sera capable de trouver les fruits parmi les oiseaux mignons. Un utilisateur a écrit en plaisantant: “J’ai vu quatre pommes de terre et beaucoup de kiwis masqués.” Un autre a commenté: “J’en avais trouvé trois, je cherchais toujours le numéro quatre.” Le troisième utilisateur était hilarant, comme il l’a commenté: «Le quatrième a pris étonnamment longtemps. Ces Kiwis sont des petits coquins timides, n’est-ce pas ? » Avez-vous repéré les kiwis? Continuez à lire pour connaître la réponse.

Pour les utilisateurs qui ont encore du mal à trouver les kiwis, vous devez concentrer votre attention sur le coin supérieur droit, puis déplacer votre vision vers le bas. Alors que trois des kiwis sont sur le côté droit, l’un d’eux est sur le côté gauche dans la rangée centrale.

