Seul 1% des Britanniques pensent que les entreprises devraient prêcher sur les problèmes sociaux

SEULEMENT 1% des Britanniques pensent que les entreprises devraient prêcher sur les problèmes sociaux – les gens voulant que les patrons se concentrent sur le maintien des prix bas et la création d’emplois.

Un nouveau sondage montre que les électeurs pensent que les entreprises devraient se concentrer sur les bonnes bases plutôt que sur la campagne.

Un pour cent des Britanniques pensent que les entreprises devraient prêcher sur les problèmes sociaux Crédit : Getty

La tarification des produits, la qualité et la création d’emplois sont les trois principales exigences que le public attend des entreprises.

Alors que seulement 4 % pensent que les entreprises devraient frapper le tambour dans un « but social ».

L’enquête intervient alors que la Jobs Foundation lance une campagne pour attirer plus de personnes sur le lieu de travail et sortir les gens de la pauvreté.

La directrice générale Georgina Bristol a déclaré : « Le moteur le plus important et le plus efficace pour lutter contre la pauvreté est le monde des affaires.

« En créant des emplois qui sortent les gens de la pauvreté, en offrant des formations pour aider les gens à réaliser leur potentiel et en finançant les emplois du secteur public par la fiscalité, les entreprises offrent une infrastructure économique et sociale pour le pays et contribuent à réduire la pauvreté.