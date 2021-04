Seuils d’imposition sur le revenu pour le plan américain des familles de Biden

Les personnes gagnant plus de 452700 $ et les couples mariés gagnant plus de 509300 $ verraient leur taux marginal d’imposition passer de 37% à 39,6% en 2022 en vertu des modifications fiscales proposées par le président Joe Biden dans le plan américain pour les familles, a confirmé un responsable de la Maison Blanche à CNBC Make It Thursday .

Axios signalé pour la première fois les seuils de revenu pour la hausse des impôts plus tôt jeudi. Auparavant, Biden avait déclaré que seuls les 1% les plus riches verraient une augmentation, mais n’offraient pas de seuils de revenu spécifiques.

Le responsable a déclaré que cela remplissait la promesse de Biden de ne pas augmenter les impôts des particuliers ou des familles gagnant moins de 400 000 dollars par an. Le président, cependant, avait été vague jusqu’à présent sur la question de savoir si son engagement s’appliquerait ou non aux individus ou aux couples également. Dans le cadre de ce plan, chaque partenaire pourrait gagner moins de 400 000 $ mais, collectivement, voir sa facture fiscale augmenter.

Pourtant, cela s’appliquerait à moins de 1% des ménages américains, selon le données d’archivage les plus récentes de l’IRS.

Le changement ramènerait le taux marginal le plus élevé à son niveau d’avant 2017, lorsqu’il a été abaissé par les modifications de la législation fiscale de l’ancien président Donald Trump.

Biden a présenté le plan de 1,8 billion de dollars American Families Plan mercredi soir lors de son premier discours conjoint au Congrès. Le plan prévoit des investissements accrus pour élargir l’accès aux services de garde et à l’éducation des enfants.

En plus d’augmenter le taux marginal d’imposition le plus élevé à 39,6% par rapport à 37%, il appelle également à une augmentation des impôts sur les gains en capital à long terme pour ceux qui gagnent plus d’un million de dollars par an, entre autres modifications fiscales.

