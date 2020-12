UNIVERSITY PARK, Pennsylvanie: Sandro Mamukelashvili a marqué un sommet en carrière de 30 points, Myles Cale en a marqué 16 et Seton Hall a battu Penn State 98-92 en prolongation dimanche.

Les Pirates (2-3) n’avaient que deux minutes et demie d’avance. Le 3 points de Shavar Reynolds à 45 secondes de la fin de la séance supplémentaire a donné à Seton Hall une avance de 93-91 qu’il ne voulait pas abandonner.

Un score de 84-76 avec 1:58 restant dans les règles, Seton Hall a utilisé une course de 8-0 pour atteindre l’égalité. Cale a raté un 3 de la ligne de base droite parce que le temps passait pour forcer les heures supplémentaires.

Les Pirates se sont ralliés pour 22-8 au début de la seconde période et ont pris une avance de 56-53 avec 13:51 de plus. Cale et Jared Rhoden ont marqué les onze derniers de la course en deux minutes. Cale a fait une paire de 3 pointeurs tandis que Rhoden a fait un 3 et un pull.

Le sauteur de Seth Lundy, 4:54 avant la mi-temps, a donné à Penn State une avance de 40-21 avant que les Pirates ne réduisent le déficit et le laissent 45-34.

Lundy a mené Penn State (2-1) avec 23 points.

Bien qu’ils n’étaient qu’à trois heures et demie l’un de l’autre, ce n’était que la septième fois qu’ils jouaient.

Penn State a une avance de 5-2 lors des quatre premiers matchs disputés au début des années 1970. La dernière rencontre a eu lieu pendant la saison 2007-08.

