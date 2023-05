Setlist de la tournée ‘Renaissance’ de Beyonce – Hollywood Life

Voir la galerie





Beyonce est la gagnante de Grammy la plus décorée de tous les temps, avec 32 trophées à son nom

Elle a lancé sa tournée Renaissance 2023 à l’appui de son album 2022 du même nom en mai 2023

La tournée Renaissance balaie l’Europe en mai et juin, puis joue en Amérique du Nord jusqu’en septembre

Mesdames (et messieurs), il est temps de vous mettre en « Formation », car Beyoncé a officiellement lancé sa tournée Renaissance très attendue. L’artiste de 41 ans a commencé sa tournée de plus de 50 dates, qui soutient son album 2022, quatre fois lauréat d’un Grammy Award Renaissanceà la Friends Arena de Stockholm, en Suède, le mercredi 10 mai 2023. Il s’agit de sa première tournée solo depuis sa tournée Formation de 49 étapes en 2016, qui s’est terminée au MetLife Stadium du New Jersey et a présenté des apparitions surprises de Kendrick Lamar et son mari, Jay Z. Elle s’est ensuite lancée dans une tournée conjointe avec Jay-Z en 2018 pour soutenir leur album commun, Tout est amour. Beyonce a passé du temps de qualité avec sa famille après la tournée, puis est revenue sur scène après une interruption de trois ans via un concert extravagant à Dubaï en janvier 2023.

La tournée Renaissance de Beyonce devrait rapporter 2,1 milliards de dollars au bas de l’échelle, par Forbes. Le point de vente a rapporté que la tournée Renaissance pourrait rapporter jusqu’à 2,4 milliards de dollars d’ici son dernier spectacle en septembre 2023, ce qui dépasserait le montant brut prévu de Taylor Swiftdu très populaire Eras Tour de 500 millions de dollars. C’est impressionnant. Assez parlé des chiffres ; plongeons dans tout ce qu’il y a à savoir sur la tournée Renaissance de Queen Bey, de la set list aux dates de la tournée et au-delà.

Liste des sets de la tournée Renaissance de Beyonce

@beyoncethique Beyoncé et Reneigh se sont unies 😭🪩 #beyonce #beyoncé #renaissanceworldtour #RWT #beyhive #fyp #fypシ #renaissancetour ♬ son original – au-delà de l’éthique

La tournée Renaissance est assez épique. selon Pierre roulante. Le point de vente a rapporté que la liste des sets comprend des «mash-ups à l’époque» et des accessoires incroyables, y compris «deux bras de robot oscillants équipés de deux grands rectangles parfaitement encadrés et déplacés avec Beyoncé alors qu’elle se promenait dans le Renaissance souligner. » Les bras du robot ont fait leurs débuts lors de la performance de la superstar mondiale de « Cosy ». Ils sont revenus pour scanner un vitrail sur sa cape blanche avant sa performance « Church Girl ». Elle a terminé la tournée en chevauchant le cheval métallique qui est apparu dans ses photos promotionnelles alors qu’elle chantait « Summer Renaissance », comme on le voit ci-dessus. Oh, et avons-nous mentionné qu’elle joue pendant environ trois heures ? Sans dévoiler trop de spoilers, voyons la setlist.

Dangereusement amoureux 2

Les défauts et tout

1+1

I’m Goin’ Down (couverture de Mary J. Blige)

Je m’inquiète

Je suis cette fille

Confortable

Superstar extraterrestre

Enlever

Menottez-le

Énergie

Brise mon âme

Formation

Diva

Dirigez le monde les filles)

Mon pouvoir

Défilé noir

Sauvage (Remix)

Cloison

Fille de l’église

Fais-moi corser

Avant de lâcher prise (couverture du labyrinthe)

Plutôt mourir jeune

L’amour avant tout

Fou amoureux

Du plastique sur le canapé

Groove de la Vierge

Méchante fille

Déplacer

Chauffé

Thique

Tout dans votre esprit

Ivre d’amour

L’Amérique a un problème

Miel pur

Renaissance d’été

Dates de la tournée américaine et mondiale de Renaissance

@beyoncethique S’IL VOUS PLAÎT NE SOYEZ PAS ALARMÉS #beyonce #renaissanceworldtour #RWT #beyoncé #beyhive #fyp #fypシ #renaissancetour ♬ son original – au-delà de l’éthique

Plus à propos Beyoncé

Beyoncé a lancé le Mois de l’histoire des Noirs avec l’annonce de sa tournée mondiale. Elle effectuera une tournée en Europe jusqu’en juin avant de se rendre en Amérique du Nord, où elle jouera au Rogers Centre de Toronto le 8 juillet et voyagera à travers le continent avant de terminer le 27 septembre au Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans. Voir la liste complète des dates ci-dessous.

Dates de la Renaissance au Royaume-Uni et dans l’UE

Mercredi 10 mai — Stockholm, SE — Friends Arena

Dimanche 14 mai — Bruxelles, BE — Stade Roi Baudouin

Mercredi 17 mai – Cardiff, Royaume-Uni – Cardiff Principality Stadium

Samedi 20 mai — Édimbourg, Royaume-Uni — BT Murrayfield Stadium

Mardi 23 mai — Sunderland, Royaume-Uni — Stadium of Light

Vendredi 26 mai — Paris, FR — Stade de France

Lundi 29 mai — Londres, Royaume-Uni — Tottenham Hotspur Stadium

Mardi 30 mai — Londres, Royaume-Uni — Tottenham Hotspur Stadium

Vendredi 8 juin — Barcelone, ES — Stade olympique

Dimanche 11 juin — Marseille, FR — Orange Vélodrome

Jeudi 15 juin — Cologne, DE — Rhein Energie Stadion

Samedi 17 juin — Amsterdam, Pays-Bas — Johan Cruijff Arena

Mercredi 21 juin — Hambourg, DE — Volksparkstadion

Samedi 24 juin — Francfort, DE — Deutsche Bank Park

Mardi 27 juin — Varsovie, PL — PGE Narodowy

Dates de la Renaissance nord-américaine

Samedi 8 juillet — Toronto, CA — Rogers Centre

Mercredi 12 juillet – Philadelphie, PA – Lincoln Financial Field

Samedi 15 juillet — Nashville, TN — Nissan Stadium

Lundi 17 juillet – Louisville, KY – Cardinal Stadium

Jeudi 20 juillet – Minneapolis, MN – Stade Huntington Bank

Samedi 22 juillet – Chicago, Illinois – Soldier Field

Mercredi 26 juillet – Detroit, MI – Ford Field

Samedi 29 juillet — East Rutherford, NJ — Metlife Stadium

Mardi 1er août – Boston, MA – Gillete Stadium

Jeudi 3 août – Pittsburgh, Pennsylvanie – Heinz Field

Samedi 5 août – Washington, DC – Fedex Field

Mercredi 9 août – Charlotte, Caroline du Nord – Stade Bank Of America

Vendredi 11 août – Atlanta, GA – Stade Mercedes Benz

Mercredi 16 août – Tampa, Floride – Stade Raymond James

Vendredi 18 août – Miami, Floride – Hard Rock Stadium

Lundi 21 août — St. Louis, MI — Dome at America’s Center

Jeudi 24 août – Phoenix, AZ – State Farm Stadium

Samedi 26 août – Las Vegas, NV – Allegiant Stadium

Mercredi 30 août — San Francisco, Californie — Levi’s Stadium

Samedi 2 septembre – Inglewood, Californie – Sofi Stadium

Lundi 11 septembre — Vancouver, C.-B. — BC Place

Mercredi 13 septembre – Seattle, WA – Lumen Field

Lundi 18 septembre – Kansas City, KS – Arrowhead Stadium

Jeudi 21 septembre – Dallas, TX – Stade AT&T

Samedi 23 septembre – Houston, TX – Stade NRG

Mercredi 27 septembre – La Nouvelle-Orléans, LA – Caesars Superdome

Qu’est-ce que Beyoncé a dit à propos de la tournée ?

Beyonce a gardé ses lèvres scellées sur tout ce qui concerne la Renaissance. Lorsqu’elle a annoncé sa tournée sur Instagram, elle a simplement écrit « RENAISSANCE ㅤ ㅤ WORLD TOUR 2023 » dans la légende. Et après son premier spectacle, elle a partagé une compilation de clips de la nuit inoubliable (vu ici) et a écrit « Bienvenue à la RENAISSANCE ».

