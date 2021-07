S’étirer avant une séance d’entraînement? Détrompez-vous. Vous pourriez tirer un muscle.

Si votre routine de conditionnement physique comprend un étirement avant l’entraînement, vous pouvez faire tourner vos roues – ou pire, vous blesser.

Beaucoup d’entre nous ont appris qu’il est important de s’étirer avant de courir ou de faire de l’exercice. Cela comprenait souvent le virage classique vers l’avant pour toucher vos orteils.

Mais même si les étirements peuvent être bénéfiques dans certains cas, les experts disent qu’il n’est pas essentiel de les inclure avant votre routine d’entraînement.

« L’opinion récente d’experts s’est éloignée des étirements statiques avant un sport ou une activité et davantage vers un réchauffement progressif », explique Michael Daignault, médecin urgentiste à Los Angeles et conseiller médical en chef pour Reliant Health Services. « De plus, étirer un muscle froid et tendu pourrait entraîner une blessure. »

Morit Summers, entraîneur personnel et fondateur de Form Fitness Brooklyn, considère l’étirement comme un outil important pour la mobilité, mais ne suggère pas à ses clients de faire des étirements statiques, où une certaine position d’étirement est maintenue, avant un entraînement.

« Si vous faites un étirement statique sur un corps froid, vous pouvez vous blesser. Vous pouvez déchirer un muscle », explique-t-elle.

Si vous avez fait des étirements statiques avant les entraînements, ce n’est pas grave. Les étirements sont généralement une activité infaillible, explique Summers. Vous saurez probablement si vous êtes allé trop loin dans votre étirement en écoutant votre corps.

« Nous pouvons sentir quand quelque chose est inconfortable ou douloureux. Donc, si vous faites des étirements statiques, il devrait y avoir un peu de traction mais pas beaucoup plus », dit-elle. « Si vous commencez à avoir l’impression que vous tirez trop loin, c’est probablement le cas et vous devriez simplement vous arrêter. »

Alors, que faire avant une séance d’entraînement ?

Bien qu’il y ait peu de mal à sauter les étirements, il peut être dangereux de « passer d’un état statique froid à un exercice vigoureux sans période d’échauffement progressive », explique Daignault.

Bien que les étirements statiques ne soient pas la voie à suivre, Summers rappelle que les échauffements sont toujours « incroyablement importants » pour s’assurer que votre corps est préparé.

« Donc, avant les entraînements, nous parlons de faire des étirements dynamiques ou de la mobilité dynamique, de déplacer les articulations, de déplacer les muscles, d’amener le flux sanguin vers le corps », explique-t-elle. « Donc, cela peut encore sembler un étirement, mais vous vous déplacez dans l’espace au lieu de simplement tenir des positions. »

Daignault suggère d’adapter votre échauffement au type d’entraînement que vous prévoyez de faire.

« Par exemple, avant d’aller courir, commencez à marcher, augmentez le rythme pour faire un petit jogging, puis augmentez progressivement votre rythme jusqu’à votre vitesse habituelle », dit-il. « Si vous êtes un haltérophile, vous n’irez pas étirer les muscles de vos épaules ou vos pectoraux avant de faire (a) le développé couché – vous feriez le développé couché mais à un poids nettement inférieur à celui d’habitude. »

Summers dit que les étirements statiques peuvent être incorporés après une séance d’entraînement, mais tout dépend des objectifs et des besoins de l’individu. Par exemple, un danseur aurait besoin de s’étirer différemment de la personne moyenne et ainsi de suite.

« (C’est) sport par sport, au cas par cas. Certaines personnes sont plus serrées au niveau des hanches (ou) du haut du corps, cela dépend vraiment », dit-elle. « Donc, commencer une routine d’étirement générale ou une routine de mobilisation et ensuite déterminer ce qui fonctionne le mieux pour votre corps est la meilleure façon de s’y prendre. »

Stretching pour soulager la douleur, bienfaits pour le sommeil

Tout le monde peut bénéficier d’une routine d’étirement établie, pas seulement les athlètes, déclare Tony Zaccario, PDG du centre d’étirement assisté Stretch Zone.

« C’est aussi tout aussi bénéfique pour ceux qui sont sédentaires ou peut-être ceux qui ne sont pas actifs (mais) qui essaient de reprendre une activité », explique-t-il, ajoutant que la pandémie a forcé de nombreuses personnes à l’intérieur et à adopter un mode de vie plus sédentaire.

« Beaucoup d’entre nous sont coincés à la maison derrière un écran d’ordinateur pendant huit heures et avec cela, il y a beaucoup de courbure, donc il y a beaucoup de tension, que ce soit dans la poitrine et provoque des douleurs au haut du dos, des douleurs au bas du dos, une sciatique en position assise beaucoup », ajoute-t-il.

Il dit que ses clients signalent des points de douleur atténués, ce qui conduit à un sommeil plus réparateur et à une meilleure sensation pendant la journée.

Pour ceux qui cherchent à intégrer les étirements dans leur vie quotidienne, il suggère de « toujours commencer petit ».

Summers convient que les étirements dynamiques ou le travail de mobilité peuvent être un excellent moyen de faire bouger votre journée.

« Même si c’est cinq à dix minutes par jour de mouvement, complètement séparé d’un entraînement complet… ce serait une bonne chose », dit-elle.

