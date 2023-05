Seth Rollins se battra pour le titre mondial des poids lourds à Night of Champions

Le Monday Night RAW de cette semaine s’est principalement concentré sur la recherche du nouveau champion du monde des poids lourds. Le tout nouveau tournoi pour couronner le champion du monde des poids lourds a débuté hier soir par un match triple menace au premier tour. Seth Rollins a affronté Shinsuke Nakamura et Damien Priest lors du premier combat à triple menace de la nuit. Le coéquipier de Priest Judgment Day, Finn Balor, a affronté Cody Rhodes et The Miz dans le deuxième combat à triple menace du Monday Night RAW. La WWE Hall of Famer Trish Stratus a également fait son apparition sur RAW cette semaine. Chez les femmes, Nikki Cross et Zoey Stark se sont affrontées. La championne féminine de SmackDown, Rhea Ripley, a affronté Dana Brook dans un match sans titre lundi.

Damian Priest contre Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura

L’épisode de Monday Night RAW de cette semaine a commencé avec un combat à triple menace entre Damian Priest, Seth Rollins et Shinsuke Nakamura. Rollins a proposé une démonstration époustouflante pour sortir victorieux de la bataille alléchante. Cette victoire l’a également aidé à gagner une place dans l’événement principal de la soirée.

Mustafa Ali contre Otis

Mustafa Ali a prolongé sa brillante course contre l’Alpha Academy en prenant le meilleur sur Otis. Ali a livré un 450 Splash pour la broche pour remporter une victoire rapide.

Le Miz contre Finn Balor contre Cody Rhodes

Le deuxième combat à triple menace de la nuit mettait en vedette The Miz, Finn Balor et Cody Rhodes. Le match a attiré l’attention, mais il ne s’est pas avéré être une affaire fascinante. La rencontre a également produit l’apparition surprise de Brock Lesnar. Balor, finalement, a frappé The Miz avec un coup de grâce pour assurer son triomphe.

Dana Brooke contre Rhea Ripley

Le combat entre Dana Brooke et Rhea Ripley s’est avéré être une affaire à sens unique. Ripley, la championne féminine de SmackDown, n’a pas eu beaucoup de mal à vaincre Brooke lors de Monday Night RAW.

Kevin Owens et Sami Zayn contre Imperium

Les champions incontestés par équipe de la WWE, Sami Zayn et Kevin Owens, ont été impliqués dans un match sans titre sur le segment RAW de cette semaine. Sami et Owens ont affronté Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser d’Imperium hier. Sami a frappé Vinci avec un Helluva Kick pour remporter la victoire de son équipe.

Nikki Cross contre Zoey Stark

Zoey Stark a offert un combat formidable hier pour décrocher sa première victoire dans l’alignement primaire. Elle a produit son finisseur Z360 pour prendre le dessus sur Nikki Cross.

Xavier Woods contre Dominik Mysterio

Le combat entre Xavier Woods et Dominik Mysterio s’est avéré être compétitif sur le RAW de cette semaine. Dominik, grâce à la contribution de Rhea Ripley, a réussi à battre Woods.

Seth Rollins contre Finn Balor

L’événement principal de la soirée mettait en vedette Seth Rollins et Finn Balor dans une demi-finale du tournoi du championnat du monde des poids lourds. Rollins a remporté une victoire sensationnelle pour gagner une chance au championnat du monde des poids lourds lors de la Nuit des champions.

