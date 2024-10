Seth Rollins revient et coûte à Bronson Reed le match du «dernier monstre debout» à WWE Raw

Braun Strowman est sorti victorieux d’un match « Last Monster Standing » contre Bronson Reed avec l’aide d’un Seth Rollins de retour après un spot qui a détruit le ring. Après des semaines de va-et-vient, détruisant les coulisses ainsi qu’une voiture dans un parking, Strowman et Reed ont participé à un match Last Man Standing sur « WWE Raw ».

Les hommes n’ont pas perdu de temps à se poursuivre après que la cloche a sonné, et Strowman a rapidement fait passer Reed à travers le pupitre d’annonce. Les deux hommes montèrent la rampe en boitant et Reed envoya Strowman contre le mur vidéo arrière avant d’aller chercher une chaise. Strowman l’attrapa avec la main droite et fracassa la chaise sur le dos de Reed avant de le placer sur des caisses. Reed a réussi à capitaliser et l’a claqué à travers les tables ci-dessous avec un Death Valley Driver.

De retour au bord du ring, Strowman et Reed ont tous deux traversé le ring et la barrière de sécurité, s’écrasant sur les fans dans les premiers rangs, faisant ressortir les officiels et la sécurité de la WWE. Reed est monté en haut pour frapper un tsunami sur Strowman, et l’a suivi avec un autre pour faire bonne mesure. Sans arbitre sur le ring pour compter, Reed a commencé à jeter des officiels sur le ring avant de mettre la main sur le directeur général Adam Pearce. La sécurité a essayé de le briser, et Strowman est monté sur la troisième corde et a détruit tout le terrain en dessous, sans Pearce. Reed s’est levé le premier, mais Strowman s’est levé à huit heures et a ramené Reed sur le ring.

Le point de démolition de l’anneau s’est produit lorsque Reed a fait sortir Strowman de la deuxième corde. Avec les deux hommes à terre, Rollins est revenu d’être hors de combat en raison de plusieurs tsunamis de Reed, et a piétiné le « Big » homme sur les marches du ring pour le faire sortir. Strowman se leva et fut déclaré vainqueur.