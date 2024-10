Seth Rollins lutte après SmackDown, son premier match depuis juillet

Seth Rollins souffre de blessures depuis longtemps LutteMania 40 – un genou sur lequel il vient de faire plus de travail et un problème de dos qui ne disparaîtra probablement jamais. Et ce ne sont que ceux que nous connaissons.

Il n’a disputé qu’un seul match depuis le Showcase of the Immortals de cette année, une triple menace avec Drew McIntyre et Damian Priest en juillet. L’argent à la banque événement en direct premium. Mais sa prochaine querelle est en cours, avec un match PLE prévu samedi prochain. Et des graines sont encore en train d’être plantées pour qu’un plus gros suive, alors il est revenu sur le ring hier soir après Remettre à sa palce (et l’enregistrement de l’épisode de la semaine prochaine) pour se débarrasser de la rouille. Et montrez de nouveaux équipements.

Son adversaire était Dirty Dominik Mysterio. Donc, si toute cette histoire de « dark match » n’a pas révélé le résultat, cela devrait vous dire tout ce que vous devez savoir. Brooklyn a chanté avec Seth, a hué Dom et a célébré la fin du match avec un piétinement après environ trois minutes et demie.

Je suis ravi d’avoir SF Rollins de retour dans le mix Brut bientôt?