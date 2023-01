Seth Rollins, Johnny Gargano et Bronson Reed se qualifient pour Elimination Chamber

La toute première édition post-Royal Rumble de la WWE RAW du lundi soir a débuté par une confrontation entre Cody Rhodes et The Judgment Day. Rhodes avait scénarisé un retour mémorable après avoir remporté le match masculin du Royal Rumble la semaine dernière.

Cette victoire lui a valu le très convoité match de championnat universel de la WWE contre Roman Reigns. La dernière édition du RAW comprenait également trois rencontres de qualification pour le match WWE United States Title Elimination Chamber – Seth Rollins contre Chad Gable, Baron Corbin contre Johnny Gargano et Bronson Reed contre Dolph Ziggler.

La championne par équipe féminine de la WWE, IYO SKY, a également participé au RAW du lundi soir. IYO SKY a affronté Candice LeRae lundi.

A LIRE AUSSI| Faits saillants du WWE Royal Rumble 2023, résultats complets: Roman Reigns défend son titre; Cody Rhodes, Rhea Ripley Gagnants du Royal Rumble

Chad Gable contre Seth Rollins

Le premier qualificatif pour la WWE United States Title Elimination Chamber a eu lieu entre Chad Gable et Seth Rollins. Gable a semblé dominer la première phase du match et le quadruple champion par équipe de la WWE a pris le dessus après avoir roulé Rollins dans un suplex allemand de transition.

Cependant, Rollins a réussi à se retirer à temps. Rollins a finalement contré l’assaut de Gable et a produit un pedigree pour que la broche gagne.

IYO SKY contre Candice LeRae

La championne par équipe féminine de la WWE IYO SKY est apparue pour son match avec son partenaire Damage CTRL Dakota Kai et Bayley. Candice LeRae, au départ, semblait suffisamment confiante pour sortir victorieuse, mais l’ancienne championne par équipe féminine NXT n’a pas réussi à poursuivre sur sa lancée.

SKY a réussi à effectuer un retour dans le jeu, mais elle a eu besoin de l’aide de forces extérieures pour remporter une victoire. SKY a roulé LeRae pour que la broche gagne.

Baron Corbin contre Johnny Gargano

Le deuxième match de qualification de la WWE United States Title Elimination Chamber de la nuit a eu lieu entre Baron Corbin et Johnny Gargano.

A LIRE AUSSI| “Il ne reste plus rien, j’ai tout accompli”: Lionel Messi donne un indice majeur sur sa retraite

Corbin a réussi à piéger Gargano après avoir esquivé une lance lance-pierre. Cependant, Gargano a enregistré un retour rapide en contrant la fin des jours de Corbin pour que l’épingle gagne.

Rick Boogs contre le Miz

Le combat entre Rick Boogs et The Miz s’est également avéré assez unilatéral et ennuyeux. Boogs a produit un slam puissant pour gagner le match par chute.

Bronson Reed contre Dolph Ziggler

Bronson Reed et Dolph Ziggler ont verrouillé les cornes lors du dernier match de qualification de la WWE United States Title Elimination Chamber de lundi soir RAW.

Ziggler a affiché un spectacle fougueux, mais ce n’était certainement pas suffisant pour se qualifier pour la prestigieuse Elimination Chamber. Reed a réussi un Tsunami Splash pour prendre le dessus sur Ziggler par une chute.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici