Seth Rollins fait son retour sur le ring de la WWE après une interruption de près de quatre mois

Seth Rollins est enfin de retour sur le ring presque quatre mois après son dernier match à la WWE !

Rollins a connu une année 2024 quelque peu difficile, n’ayant disputé que 15 matches au cours de l’année jusqu’à présent. Une blessure au MCL pendant un match contre Jinder Mahal début janvier l’a gardé hors du ring pendant la majeure partie du chemin menant à WrestleMania XL, même s’il a heureusement réussi à concourir les deux soirs de l’événement.

Après The Showcase of The Immortals, le multiple champion du monde a subi une intervention chirurgicale pour réparer un ménisque déchiré et a fait une pause jusqu’en juin lorsqu’il a défié Damian Priest, alors champion du monde des poids lourds. Les deux se sont affrontés à Money In The Bank en juillet, bien que Rollins n’ait pas réussi et n’ait plus concouru sur le ring depuis malgré plusieurs apparitions à l’écran entre-temps.

Cependant, tout a changé après l’édition de SmackDown d’hier soir, lorsqu’il a fait un retour surprise sur le ring pour affronter Dominik Mysterio dans un match sombre d’après-spectacle. Rollins a rapidement éliminé Mysterio, esquivant une tentative de Frog Splash dans un Pedigree avant d’enchaîner avec The Stomp pour la victoire.

Dominik Mysterio veut se venger de Seth Rollins pour un moment viral

Avant leur affrontement surprise dans un match sombre, Dominik Mysterio a discuté de ses débuts à la WWE dans une récente interview. À un moment donné, il a rappelé le tristement célèbre segment de 2020 où Seth Rollins l’a brutalisé avec un bâton de kendo et comment il espère se venger de Rollins en l’attachant dans les cordes et en l’attaquant avec l’un des siens aux côtés de Liv Morgan.