Seth Rollins de la WWE expulsé du match Colts/Bears à Indianapolis

L’ancien champion de la WWE Seth Rollins et le football ont une relation compliquée et épineuse, rendue encore plus difficile par la défaite des Chicago Bears contre les Indianapolis Colts, ainsi que par un minimum d’humiliation sur le terrain pour l’ancien champion du monde des poids lourds de la WWE.

Rollins a été projeté sur le terrain par l’ancien receveur des Colts Ty Hilton. Furieux, Rollins a ensuite été expulsé du terrain, pour le plus grand plaisir du public favorable aux Colts. Le « WWE Raw » de cette semaine se déroule à Ontario, en Californie, mais la marque rouge sera dans l’Indiana le 30 septembre, ce qui signifie qu’il pourrait y avoir plus de confrontations entre l’ancien champion du monde et l’ancien Colt. La WWE a fait de nombreux crossovers avec d’autres sports, comme Tyrese Halliburton des Indiana Pacers, qui a supervisé la signature du contrat entre le champion NXT Ethan Page et Trick Williams avant leur match pour le titre NXT du 1er octobre à Chicago, IL.

CET HOMME SETH ROLLINS VIENT DE TOMBER DES TRIBUNE AU MATCH DES BEARS LMFAOOOOOOOOOOOOOOOOO#DaBears pic.twitter.com/0MTBYdMAVY — FADE (@FadeAwayMedia) 22 septembre 2024

Rollins a été absent de Raw, souffrant des effets d’une attaque de « Big » Bronson Reed, qui a récemment frappé Rollins à plusieurs reprises à Raw. Rollins sera dans les programmes de la WWE dans un avenir proche. Le contrat de Rollins avec la WWE devait expirer en juin, mais la société l’a reconduit pour un contrat pluriannuel plus tôt cet été, comme la société le fait de plus en plus avec les meilleurs talents. Avant sa pause, Rollins a subi une blessure au genou en janvier, ce qui l’a conduit à travailler selon un horaire réduit jusqu’à WrestleMania, où le premier champion du monde des poids lourds a été détrôné par Drew McIntyre, qui a ensuite été rapidement détrôné par le détenteur de la mallette Money In The Bank, Damian Priest.