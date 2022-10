Seth Rollins conserve son titre, Brock Lesnar et Bobby Lashley entrent en collision

La WWE a diffusé un autre superbe épisode de Monday Night RAW le 17 octobre. La nuit a vu le champion des États-Unis Seth Rollins mettre sa ceinture en jeu contre son ennemi juré, Matt Riddle, une semaine seulement après l’avoir obtenue de Bobby Lashley. Dexter Lumis est finalement entré sur le ring pour un match contre son adversaire de longue date, The Miz, après des semaines de tourments et de harcèlement. Nous avons également assisté au retour de Brock Lesnar sur le ring au carré tandis que Doc Gallows et Karl Anderson affrontaient Alpha Academy et Elias dans un match par équipe passionnant.

Voici les faits saillants complets d’un épisode bourré d’action de Monday Night RAW:

Brock Lesnar et Bobby Lashley ouvrent la soirée

RAW a commencé brusquement avec Bobby Lashley appelant Brock Lesnar au milieu d’une phrase. Il ne voulait clairement pas attendre que le spectacle commence, et The Beast ne l’a pas fait attendre longtemps. Quand ils sont entrés en collision au bord du ring, Lesnar a immédiatement pris le contrôle de The All Mighty. Il a été percuté dans le poteau du ring et transpercé à travers la barricade par l’ancien champion américain. Plusieurs officiels et lutteurs ont tenté de retirer Lashley de la zone du ring, mais il est revenu autour du ring à Spear Lesnar par-dessus la table d’annonce avant de le claquer à travers.

Tag Team Action: Alpha Academy contre Gallows et Anderson

Luke Gallows et Karl Anderson ont eu leur premier match à la WWE après leur retour triomphal la semaine dernière, affrontant l’Alpha Academy. Les Giants, Luke Gallows et Otis, sont entrés en collision en premier sur le ring et les puissances se sont immédiatement affrontées.

Otis a continué à jouer le spoiler, empêchant The OC de frapper le Magic Killer, ce qui a entraîné un va-et-vient fantastique entre Chad Gable et Anderson. Après une action exténuante, Anderson a frappé avec le Magic Killer pour sceller la victoire de son équipe.

Match par équipe : Damage CTRL contre Candice LeRae et Bianca Belair

Dakota Kai et Iyo Sky ont participé à un match par équipe contre Bianca Belair et Candice LeRae. Le vicieux Bayley était également présent à la table des commentaires pour regarder l’action se dérouler. Sky et LeRae ont eu un bel échange pour leurs équipes avant que Belair n’intervienne et commence à affirmer sa domination. Elle a même attrapé sa partenaire et l’a utilisée comme arme pour renverser ses adversaires. Belair s’est trop occupée de Bayley, qui l’a distraite et a perdu le match alors que Kai et Sky profitaient de la distraction.

Baron Corbin contre Dolph Ziggler

JBL a fait une apparition spéciale pour réintroduire Baron Corbin dans l’univers de la WWE. Il a laissé tomber le surnom de Happy et a enfilé un nouveau gilet, mais il semblait toujours avoir la majorité du même comportement. Corbin a affronté Ziggler juste après son introduction. Il a immédiatement pris le contrôle et a jeté le show-off hors du ring pendant que JBL s’asseyait avec les commentateurs pour analyser sa nouvelle sensation.

Le Show-off a commencé à montrer des signes de vie et a utilisé son expérience de vétéran pour renverser la vapeur en sa faveur, mais le pouvoir de Corbin s’est avéré trop fort pour qu’il puisse le vaincre. Après avoir exécuté son mouvement End of Days, le loup, qui n’est plus seul, a remporté la victoire et s’est tenu debout sur le ring.

AJ Styles affronte Dominik Mysterio

Plus tôt dans la soirée, AJ Styles a provoqué Dominik Mysterio dans un match en tête-à-tête. Styles avait un avantage précoce, surpassant clairement Dominik en raison de son manque d’expérience. Styles a ensuite commis l’erreur classique d’affronter Rhea Ripley, qui a tenté de l’inciter à l’attaquer au bord du ring. Dominik a eu assez de temps pour tendre une embuscade à The Phenomenal One, puis a enroulé l’ancien champion de la WWE pour remporter la plus grande victoire de sa carrière.

Dexter Lumis affronte The MIZ, Elias fait son retour

Tout au long du spectacle, The Miz a fait semblant d’avoir une blessure au genou afin d’éviter d’affronter Lumis, mais Johnny Gargano a dévoilé sa ruse, le forçant à affronter son récent adversaire. Le A-Lister l’a attaqué dans l’allée avec une chaise en acier et a utilisé le Skull-Crushing Finale sur la chaise pour le mettre à plat sur le tapis.

Juste après ce segment, Elias est revenu sur scène pour se produire après des mois de pause. Cependant, il a été coupé par Jedusor, qui essayait en fait de faire un duo avec lui. La session hilarante est allée un peu trop loin et a été écourtée par l’entrée de Rollins pour l’événement principal de la nuit.

Match pour le titre des États-Unis : Matt Riddle contre Seth Rollins (c)

Seth Rollins a affronté l’homme contre lequel il a perdu aux WWE Extreme Rules, Matt Riddle, une semaine après avoir détrôné Bobby Lashley en tant que champion des États-Unis. Le match a été rempli d’action à indice d’octane élevé alors que deux des meilleurs lutteurs du secteur se sont bagarrés lors de l’événement principal de RAW.

Lorsque Rollins a enfoncé la mâchoire de Seth Rollin, le Freak s’est trompé mais a été sauvé alors qu’Elias s’impliquait. Rollins a ensuite décroché un coup de genou vicieux sur Elias pour le faire sortir du ring. Jedusor enfermé dans le Triangle Hold sur Rollins. Le champion américain a désespérément tendu le pied à la corde pour sauver son championnat, mais l’Original Bro a tenu bon. Cependant, Rollins a réussi à échapper à la prise, puis a renversé la situation en frappant son coup de genou signature pour la victoire.

Après le match, Rollins a tenté de piétiner Riddle dans le titre des États-Unis, mais Mustafa Ali a sauvé la mise en chassant le champion et en disant à plusieurs reprises qu’il était maintenant le prochain problème de Rollins.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici