Seth Rollins conserve son titre américain, Theory Ruins Celebration

La WWE se prépare pour WarGames, qui fera partie de la très attendue série Survivor qui se déroulera la semaine prochaine. Le lundi soir RAW, la promotion s’est concentrée sur la construction des querelles et la mise en place d’histoires pour le méga événement.

Bobby Lashley et Mustafa Ali se sont livrés à une bagarre, Seth Rollins a affronté Finn Balor de Judgment Day, Matt Riddle a verrouillé les cornes avec Chad Gable d’Alpha Academy et The Miz a animé un autre épisode de son talk-show habituel.

Plongeons-nous dans les faits saillants complets d’un autre épisode de WWE RAW diffusé le 14 septembre:

Bobbly Lashley et Mustafa Ali ont ouvert la soirée

L’épisode a commencé avec Seth Rollins marchant vers le ring pour livrer sa promo. L’affrontement de Rollins avec Bobby Lashley était frais dans l’esprit des gens et la tempête n’a cessé de se préparer entre les lutteurs depuis lors.

Il n’a pas fallu beaucoup de temps au All Mighty pour le rejoindre sur le ring et déclarer qu’il continuerait à battre les gens jusqu’à ce qu’il regagne le titre des États-Unis. Mustafa Ali est intervenu et a agressé un arbitre parce qu’il voulait un match pour se venger d’avoir été attaqué la semaine précédente.

Ali a ensuite tenté d’agresser Lashley à deux reprises, mais le grand homme a réussi à le repousser les deux fois. Il a accepté le défi du match mais l’a averti qu’il serait frappé. Après une brève halte, Ali a lancé un dropkick en cours d’exécution. La centrale électrique a été jetée dans le poteau du ring et a été abasourdie. Cependant, Lashley a retrouvé ses pieds et a éclaté sur Ali, enfonçant sa tête dans le même poteau.

Ali a continué à essayer de revenir, mais Lashley l’a arrêté à chaque fois. Le All Mighty s’est finalement connecté avec le Hurt Lock pour gagner après avoir frappé une lance vicieuse sur Ali.

Tamina a affronté Mia Yim

Mia Yim a combattu Tamina lors de son premier match sous la bannière de la WWE lundi, après son retour surprise la semaine dernière. Le HBIC a été jumelé avec Tamina pour démontrer sa capacité à rivaliser avec une puissance comme Rhea Ripley. Tamina n’a peut-être pas eu autant de succès que Ripley, surtout ces dernières années, mais elle correspond certainement à la facture physique. Tamina a profité de la distraction lorsque Ripley et Dominik Mysterio sont sortis pour regarder l’action. Elle a remporté le match avec une relative facilité et continue sa marche en RAW.

Match en simple : Chad Gable contre Matt Riddle

Après une brève confrontation dans les coulisses, Riddle et Gable se sont rencontrés pour le troisième match de la nuit. Ils ont eu plusieurs rencontres plus tôt dans l’année lorsque RK-Bro détenait les titres de balises, il aurait donc pu y avoir des affaires inachevées. Les deux lutteurs ont sorti leur A-game dès la cloche et ont fait pleuvoir des coups de poing et des coudes l’un sur l’autre. Au fur et à mesure que le match avançait, le Bro a pris de l’élan et a connecté quelques mouvements décents. Cependant, Gable était déterminé et a marqué l’épingle avec un backslide et un peu d’aide d’Otis tenant ses pieds sur la corde inférieure pour un effet de levier.

Dominik Mysterio affronte Shelton Benjamin

Shelton Benjamin et Dominik Mysterio ont été opposés pour un match après que The Miz ait terminé son talk-show. Dom était accompagné de Ripley et Damian Priest. Après avoir été acculé dans un coin, l’étoile montante a giflé Benjamin puis a sauté hors du ring pour éviter les représailles. Il a tenté une attaque surprise sur son adversaire, mais The Gold Standard a rapidement repris le dessus.

Dom était conscient qu’il était physiquement surpassé, alors il a tenté d’obtenir un avantage grâce à de sales tours. Cela a fonctionné à quelques reprises, mais Benjamin ne descendait pas sans se battre. Le jeune Mysterio a pu enfoncer Benjamin dans le ring pendant que ses alliés étaient distraits. Il a complété le tout avec un Frog Splash, qui était sans doute le meilleur mouvement de la nuit et a assuré la victoire.

L’altercation de Dana Brooke avec Iyo Sky

Cette semaine, Iyo Sky de Damage CTRL a affronté la babyface, Dana Brooke. Nikki Cross était au bord du ring avec Bayley et Dakota Kai, mais elle ne semblait pas très intéressée par ce qui se passait. Cross était juste en train de se promener en regardant les chevrons alors qu’ils se dirigeaient tous vers le ring. Elle semblait penser à autre chose qu’à ce qui se passait dans l’arène.

Brooke tentait d’évacuer ses frustrations en obtenant un avantage précoce, mais Sky a pu rapidement prendre le contrôle grâce à sa vitesse et son agilité. Elle a finalement remporté la victoire après avoir enchaîné un féroce Over the Moonsault.

Sizzling Theory bat Dolph Ziggler

Dolph Ziggler, connu pour voler la vedette, a interrompu la promo passionnée d’Austin Theory sur ce qui s’est passé avec lui récemment. Les deux ont ressuscité leur querelle qui se préparait il y a quelques mois et cela a abouti à un match dans la nuit.

Le joueur de 25 ans était agressif dès le départ et était déterminé à donner une leçon à Ziggler. La théorie a commencé à viser l’épaule de Ziggler après avoir combattu un dormeur en l’envoyant à plusieurs reprises dans le poteau du ring. Theory a réussi à frapper deux A-Town Downs d’affilée et une épingle était le choix évident. Mais le jeune était déterminé à punir Ziggler et n’est pas allé chercher l’épingle. Au lieu de cela, il a continué à le battre au bord du ring jusqu’à ce que l’arbitre siffle.

Alors qu’il déchargeait The Showoff, Theory a continué à déchirer la zone du ring. Il a fallu plusieurs fonctionnaires pour finalement le faire partir.

Match en simple : Baron Corbin contre Akira Tozawa

En jouant au poker dans les coulisses, Akira Tozawa a nettoyé Baron Corbin et JBL, alors quand Corbin a essayé de tricher, l’ancien habitué de 205 Live l’a défié à un match. Tozawa a pu s’attaquer à beaucoup de choses contre The New Wrestling God malgré l’abandon de plusieurs centimètres et de quelques dizaines de livres. Corbin, d’autre part, l’a surpris en train de voler de la corde supérieure et a frappé End of Days pour une victoire rapide.

Match pour le titre américain : Seth Rollins contre Finn Balor

Balor et Rollins se sont battus à plusieurs reprises au fil des ans, et ils sont revenus sur le ring cette semaine avec le championnat américain en jeu. L’événement principal n’aurait pas pu être meilleur avec les deux excellents lutteurs qui s’affrontent.

Rollins a évidemment un léger avantage en puissance et en hauteur, il avait donc initialement le dessus. Le prince est resté dans le combat en contrant presque tout ce qu’il pouvait lui lancer avec sa vitesse et sa capacité technique.

Le visionnaire a été contraint de se défendre après avoir été poussé dans la table des annonces. À la fin du match, The OC et Judgment Day ont commencé à se battre autour du ring, provoquant le chaos partout. Dans un événement principal fantastique, Rollins a profité de l’occasion pour frapper un Stomp pour la victoire et conserver le titre. Austin Theory est sorti de nulle part et a éliminé Rollins après le match et a terminé le spectacle debout avec le titre américain entre les mains.

