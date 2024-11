Seth Rollins Bloodies Bronson Reed en route vers la vengeance et la victoire au joyau de la couronne de la WWE

Seth Rollins a obtenu la vengeance qu’il cherchait contre Bronson Reed au WWE Crown Jewel 2024 à Riyad, en Arabie Saoudite. Reed et Rollins se rencontraient enfin sur le ring pour la première fois après que ce dernier ait été mis à l’écart par le premier en août, Reed délivrant plusieurs éclaboussures consécutives de tsunami pour blesser son ennemi. Rollins est revenu lors du « WWE Raw » du 30 septembre pour affronter Reed dans son match Last Monster Standing avec Braun Strowman, préparant le terrain pour leur match de rancune à Crown Jewel.

Le match lui-même a commencé avec des combats sur la rampe d’entrée, Rollins s’échappant de justesse et étant expulsé du côté alors que l’action se poursuivait plus loin sur la rampe. Sur le ring, l’histoire parlait en grande partie de Rollins évitant le dangereux Tsunami Splash de Reed, réussissant à frapper un finisseur Curb Stomp, mais seulement pour que Reed se retire à deux heures, bien qu’il en atterrisse plus tard un autre sur les marches du ring. Rollins s’est frayé un chemin à travers plusieurs tentatives contre le tsunami, atterrissant finalement un Curb Stomp pour maintenir son adversaire au sol, mais en atterrissant un autre sur la deuxième corde pour s’assurer qu’il obtenait le tombé final. Reed a été laissé ensanglanté et vaincu sur le ring alors que Rollins célébrait à l’extérieur, mais il s’est rapidement levé pour regarder le vainqueur alors qu’il partait, taquinant que les choses ne sont peut-être pas encore terminées.

