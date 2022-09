Seth Rollins bat Rey Mysterio, Matt Riddle surclasse Damian Priest

Monday Night RAW a présenté une action à indice d’octane élevé et beaucoup de drame. Lors de l’émission, les fans ont appris que le match de championnat féminin RAW entre Bianca Belair et la challenger Bayley devrait désormais être un match en échelle. Les fans étaient également ravis de voir le retour d’Edge. Le lutteur canadien a sauvé Matt Riddle d’un passage à tabac aux mains de The Judgment Day dans le dernier segment. Edge a également défié Finn Balor pour son premier match en simple et a annoncé que le match se déroulerait selon les règles du “j’arrête”. Raw a également présenté un match passionnant entre Seth Rollins et Rey Mysterio.

Voici les faits saillants de toute l’action de Rogers Place à Edmonton, en Alberta.

Bianca Belair contre Iyo Sky

Belair a commencé fort et a mis des lariats avant que SKY ne revienne avec les genoux dans le coin. SK a essayé dur mais a été surclassé par Belair. En fin de compte, Belair a réussi à remporter la victoire via un tombé après avoir décroché le KOD

Seth Rollins contre Rey Mysterio

Seth Rollins a battu Rey Mysterio dans ce combat captivant. Rollins a remporté la victoire par soumission avec une cravate péruvienne. Le match a vu l’interférence de Dominik Mysterio ainsi que de Rhea Ripley.

Johnny Gargano et Kevin Owens contre Alpha Academy

Le combat était brutal et n’était pas pour les timides. Austin Theory est venu au bord du ring pour essayer d’aider Alpha Academy mais n’a pas pu faire pencher la balance. Le combat s’est rapidement transformé en une intense bataille de va-et-vient. Mais Gargano a réussi à terminer le match de manière impressionnante. Gargano a décroché son DDT de marque et a remporté la victoire.

Omos vs talent promotionnel sur RAW

Le match entre Omos et Promotional Talent a été le combat le moins impressionnant de la soirée. Omos a facilement marqué la victoire en exécutant le double chokeslam sur ses deux adversaires.

AJ Styles contre Sami Zayn

Zayn a réussi à décrocher de gros mouvements au début, mais AJ a riposté. Il y avait très peu de choix entre les deux lutteurs et le match s’est transformé en une bataille de va-et-vient.

Au fur et à mesure que le match avançait, AJ a pris un coup de pied dévastateur au visage avant que Zayn n’exécute une énorme Blue Thunder Bomb. Zayn a finalement réussi à remporter la victoire avec l’aide de Solo Sikoa. Après que Sikoa ait frappé Styles avec un uranage sur le tablier du ring, Zayn a terminé le match avec un Helluva Kick.

Matt Jedusor contre Damian Priest

Le match très attendu a été à la hauteur de sa facture et a captivé les fans. Les deux hommes ont échangé des mouvements de soumission et des compteurs avant que Riddle ne parvienne à obtenir un avantage avec un suplex et un bro-ton. Au fur et à mesure que le match progressait, une distraction de Balor a permis à Priest d’envoyer Jedusor dans les barricades. Mais Jedusor a fait preuve d’une grande résilience pour vaincre Priest via un tombé avec un spladle.

