Seth Rollins attaque Cesaro, Apollo Crews conserve son titre intercontinental

L’édition post WrestleMania Bakclash de WWE SmackDown a commencé sur fond de la société annonçant son intention de reprendre sa tournée live à partir de juillet de cette année. En l’honneur de cette annonce, Sonya Deville a organisé un défilé des champions. Le défilé comprenait tous les champions qui sont sur la liste de SmackDown sauf le Champion Universel Roman Reigns parce qu’il était plutôt le «champion prééminent de tous les sports-divertissements» selon lui.

Le défilé a été interrompu peu de temps après, Bayley lançant des insultes aux détenteurs du titre actuels, ce qui a finalement jeté les bases d’un match par équipe à 6 femmes plus tard dans la nuit.

L’épisode a également vu Cesaro exiger une revanche pour le titre universel interrompant la Parade de Champion personnelle de Roman Reigns. Cependant, avant que le Superman suisse puisse obtenir une réponse, Seth Rollins est sorti de nulle part et a déjeuné une attaque sournoise implacable qui a vu Cesaro partir à l’hôpital dans une minerve.

Voici un aperçu de toute l’action de SmackDown:

Nia Jax, Shayna Baszler et Bayley battent la championne féminine de SmackDown Bianca Belair et les champions par équipe féminine de la WWE Natalya et Tamina: L’équipe de champions a pris le dessus dans le match au début du match, mais Bayley a ciblé ianca Belair blessée au genou à mi-chemin pour faire un retour pour son équipe. Bayley a livré un Bayley-to-Belly sur Belair en dehors du ring qui a distrait Natalya et Bazler a profité de l’occasion pour appliquer le Kirifuda Clutch et remporter la victoire de soumission.

Shinsuke Nakamura bat le roi Corbin: Le roi Corbin a commencé le match en tête alors qu’il continuait à travailler sur la tête et le cou de Nakamura. Cependant, Nakamura a retrouvé son chemin dans le concours et a remporté une victoire cumulative après que Rick Boogs, qui a fait ses débuts dans la liste principale ce soir, ait distrait Corbin.

Apollo Crews a battu Kevin Owens, Big E et Sami Zayn dans un match fatal à 4 du championnat intercontinental: Au début du match, Sami Zayn et Kevin Owens se sont impliqués dans leur propre combat tandis que Big E et Apollo se sont impliqués dans le leur. Les quatre hommes ont ensuite lentement commencé à s’affronter alors que Big E et Kevin Owens dominaient le match. Les équipages ont ensuite fait un retour anéanti Big E avec un moonsault du tablier du ring. Zayn a sorti l’un des siens de la rambarde, éliminant les équipages. Owens a livré une bombe Swanton de la corde supérieure sur Zayn et Big E a brisé la broche. Les équipages ont ensuite laissé tomber Owens sur la nuque sur le tablier, seulement pour subir la lance à travers les cordes et au sol par Big E. Le match bourré d’action s’est poursuivi avec quatre lutteurs ne faisant aucun prisonnier. Quand il semblait que Big E était sur le point de regagner son titre avec une Urange, d’abord, le commandant Azeez est intervenu, puis Aleister Black est arrivé de nulle part pour faire exploser Big E avec Black Mass. Les équipages ont réussi l’épingle et ont remporté la victoire.

Autres résultats:

Dominik Mysterio bat. Robert Roode via pinfall.

Street Profits affrontera les Usos la semaine prochaine

