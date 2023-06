Seth Rollins accepte le défi Bron Breakker pour le championnat du monde des poids lourds

Dans l’édition de cette semaine de WWE NXT, la marque en or a proposé des combats passionnants. Dans le combat d’ouverture, Mustafa Ali s’est associé au champion nord-américain NXT Wes Lee et Tyler Bate afin de tester la détermination de Schism. Joe Gacy a eu une dernière chance de prouver sa valeur. Ilja Dragunov a affronté un baron Corbin enflammé tandis que Bron Breakker surveillait de près la situation. Breakker n’a pas non plus oublié de promettre une suite à son défi au champion du monde des poids lourds de la WWE Seth Rollins.

Thea Hail, l’actuelle candidate n ° 1 au championnat féminin NXT, a rencontré son défi le plus difficile alors qu’elle affrontait Cora Jade. Jetons un coup d’œil aux résultats WWE NXT du 13 juin :

Schisme contre Wes Lee, Tyler Bate et Mustafa Ali : La vedette du match était Mustafa Ali, qui s’est comporté comme s’il n’avait pas eu une véritable opportunité depuis longtemps. Il a remporté son deuxième match NXT et semblait presque imbattable. Malgré à quel point il peut être difficile de dépasser le gadget, Schism a réalisé une solide performance sur le ring. Reid et Rip Fowler ont fait d’excellents efforts, tandis que Gacy a gagné un certain respect avec une défaite serrée.

Seth Rollins accepte le défi de Bron Breakkers : Après l’arrivée de Bron Breakker, Ilja Dragunov a tenté de se précipiter vers le ring, mais les officiels l’ont retenu. Seth Rollins a interrompu et accepté le combat pour son championnat du monde des poids lourds la semaine prochaine dans NXT.

Cora Jade contre Thea Hail : Cora Jade a tenté de blesser Thea Hail avec son célèbre bâton de kendo, mais seulement pour être arrêtée par les officiels. Un Jade distrait a ensuite été jeté dans les marches en acier par Dana Brooke. Hail a ensuite atterri dans une position pour verrouiller un Kimura Lock et a finalement forcé une soumission.

Oro Mensah (au nom de Noam Dar) contre Nathan Frazer (Heritage Cup) : Noam Dar a affirmé qu’il avait été attaqué par Nathan Frazer dans les coulisses et c’est pourquoi Oro Mensah devait intervenir en son nom. Valentina Feroz et Yulisa Leon ont éliminé Lash Legend et Jakara Jackson après une performance plus bâclée de Meta-Four. En fin de compte, Frazer est devenu le nouveau champion de la NXT Heritage Cup après avoir conclu l’accord avec un Phoenix Splash.

Dabba-Kato contre Axiom et SCRYPTS : Axiom et SCRYPTS semblaient bien fonctionner en équipe. Ils ont éliminé Dabba-Kato à chaque frappe qu’ils pouvaient marquer. SCRYPTS a effectué un saut de lune en plongée, puis a appliqué le nombre d’or d’Axiom pour décrocher le vainqueur.

Edris Enofe contre Malik Blade : Malik Blade et Edris Enofé se sont engagés dans un combat pour solidifier leur lien en tant qu’équipe. Blade a utilisé un petit paquet pour voler la victoire finale. Enofé et Blade, Josh Briggs et Brooks Jensen, Hank Walker et Tank Ledger s’affronteront dans un match à triple menace la semaine suivante, les vainqueurs affrontant Gallus.

Roxanne Perez contre Tatum Paxley : Roxanne Perez était la cible de tous les raccourcis essayés par Tatum Paxley, mais cela ne semblait inspirer que The Prodigy. Perez a transformé Pop Rox en épingle pour un compte de trois après que Paxley l’ait inversé en un roll-up. Plus tard, Perez a appelé Davenport et a menacé de la faire payer. Ces deux-là ont travaillé très dur pour en faire autre chose que du squash.

Baron Corbin contre Ilja Dragunov : Ilja Dragunov avait le Baron Corbin dans les cordes malgré ses côtes cassées. La fin des temps du tsar a été mise en place avec succès par la diversion opportune de Bron Breakker, qui a garanti la victoire. Carmelo Hayes a ensuite sorti The Lone Wolf. Dragunov vendant les côtes le ralentit certainement, mais Corbin ne montra aucun signe de vouloir accélérer les choses.