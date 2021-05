Seth Rollins a un message spécial pour la fête des mères à Becky Lynch

La superstar de la WWE Seth Rollins s’est rendue lundi sur Instagram pour envoyer un message spécial à son fiancé et collègue superstar de la WWE Becky Lynch à l’occasion de la fête internationale des mères. Rollins qui est actuellement associé à la marque bleue de la WWE, SmackDown a partagé une photo avec Lynch et sa fille Roux avec un message sincère.

«Tellement chanceux que ma fille puisse t’appeler maman. Bonne (première) fête des mères à vous… Et à tous ceux qui ont déjà détenu le titre, nous les non-mamans n’en sommes pas dignes. Merci de nous avoir élevés, de nous avoir appris et de croire en nous quoi qu’il arrive », a-t-il écrit.

Après avoir renoncé à son titre RAW Women’s en mai de l’année dernière, Becky Lynch et Seth Rollins ont accueilli leur premier enfant, Roux, en décembre.

La nouvelle de la grossesse de Lynch est survenue un an après que Seth Rollins a rendu public leur relation en mai 2019, partageant une photo en noir et blanc du couple partageant un baiser sur son Instagram.

«Je suppose que je suis autorisé à publier ceci maintenant…. @beckylynchwwe? », il a sous-titré la photo.

Rapports de Lynch faisant son retour à la WWE au début de cette année autour du Royal Rumble. Autour du Royal Rumble pay-per-view, Dave Meltzer déclaré le Wrestling Observer Radio a affirmé que L’HOMME pourrait faire un retour soudain à l’événement, mais il n’a pas mentionné exactement quand. Cependant, plus tard, il s’est avéré que Lynch n’était jamais programmé pour le Royal Rumble.

Lynch a commencé son ascension vers le sommet SummerSlam l’année dernière. Elle est devenue la plus grande star de la WWE pour les fans à la fin de la série Survivor. The Man était un outsider dans le Main Event de Wrestlemania 35 mais à la fin de celui-ci, elle a tenu à la fois le RAW et le SmackDown Women’s Championship.