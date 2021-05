Seth Rogen sur les allégations d’inconduite sexuelle de James Franco, «  Disaster Artist  »

Seth Rogen n’a pas l’intention de travailler avec un collaborateur fréquent et de longue date James Franco à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle contre l’acteur.

S’adressant au Sunday Times britannique, Rogen a déclaré qu’il regrettait d’avoir déclaré dans une interview en 2018 qu’il travaillerait toujours avec Franco à la suite des allégations, ce que Franco a nié. Rogan a également exprimé des remords sur une blague de 2014 « SNL » sur Franco sortant avec une femme mineure.

L’interview portait sur un post Instagram d’avril de l’actrice Charlyne Yi, dans lequel elle disait que Rogen avait permis à Franco sur le tournage de « The Disaster Artist » de 2017, le dernier projet sur lequel les deux avaient travaillé ensemble.

Lorsqu’on lui a demandé s’il croyait aux allégations de Yi, Rogen a déclaré:

« Ce que je peux dire, c’est que je méprise les abus et le harcèlement et que je ne couvrirais ou ne cacherais jamais les actions de quelqu’un qui le fait, ni ne mettrais sciemment quelqu’un dans une situation où il se trouvait avec quelqu’un comme ça. Cependant, je repense à une blague J’ai fait sur ‘Saturday Night Live’ en 2014 et je regrette beaucoup d’avoir fait cette blague. C’était une blague terrible, honnêtement. Et je repense aussi à cette interview en 2018 où je dis que je continuerais à travailler avec James, et le la vérité est que je ne l’ai pas fait et que je n’ai pas l’intention de le faire maintenant.

Accord atteint: Dans le cadre d’un procès alléguant que James Franco a intimidé des étudiants dans une « exploitation sexuelle »

Rogen a ajouté que le moment choisi pour la fin de sa relation professionnelle « n’est pas une coïncidence ».

En 2014, Franco, alors âgé de 35 ans, a fait la une des journaux après avoir proposé à une fille de 17 ans sur Instagram et présenté ses excuses. Rogen a plaisanté à propos de l’incident sur « SNL », avec Franco le rejoignant sur scène.

En 2018, cinq femmes ont fait des allégations contre Franco de comportement inapproprié ou d’exploitation sexuelle, ce que l’acteur a nié. Deux étudiants, qui ont décrit le comportement dans une classe que Franco enseignait dans son propre Studio 4, ont réglé leur procès avec Franco en février.

Suite:Les avocats de James Franco ripostent au procès #MeToo et qualifient d’anciens étudiants de « avides d’attention »

Rogen n’a pas précisé comment les allégations ont affecté son amitié de longue date avec Franco.

« Je ne sais pas si je peux définir cela maintenant pendant cette interview », a déclaré Rogen. « Je peux le dire, euh, vous savez, cela a changé beaucoup de choses dans notre relation et notre dynamique. »

Rogen a détourné la question de savoir si c’était douloureux. « Ouais. Mais pas aussi douloureux et difficile que pour beaucoup d’autres personnes impliquées. Je n’ai aucune pitié pour moi dans cette situation. »

USA TODAY a contacté le représentant de Franco pour obtenir ses commentaires.

Rogen et Franco ont joué dans plusieurs projets depuis leur apparition dans la série télévisée de 1999 «Freaks and Geeks», y compris des films tels que «Pineapple Express» de 2008, «This Is the End» et «The Disaster Artist» en 2013.