Seth Rogen révèle qu’il a été «humilié» dans sa tentative infructueuse de rencontrer Beyonce | Nouvelles des gens

Washington: L’acteur hollywoodien Seth Rogen, qui a l’une des distinctions les plus rares d’appeler Beyonce un ami, a récemment admis qu’il n’était pas parti du bon pied. Selon le magazine People, le double nominé aux Golden Globes s’est souvenu se sentir «humilié» après une altercation avec le garde du corps de Beyonce lors d’une rencontre ratée avec l’icône de la pop lors d’un précédent Grammy Awards.

« J’étais aux Grammys, et j’ai vu Beyonce avec Gwyneth Paltrow en fait et ils étaient ensemble », a-t-il raconté sur E! Nouvelles Daily Pop.

Il a continué: « Et j’ai chargé. L’instinct a pris le dessus. J’ai été si durement frappé par son garde de sécurité que j’ai renversé un verre. Je buvais un tournevis, ce qui est une mauvaise boisson. J’ai mérité ce que j’ai eu … j’étais humilié et je n’ai pas pu rencontrer Beyonce. «

Ensuite, Rogen a dû monter sur scène pour présenter un Grammy et a tenu ses bras dans « une position très bizarre » pour couvrir son tournevis renversé. Rogen a également partagé ce moment gênant dans son annuaire des mémoires.

Rogen a déjà raconté l’histoire sur Jimmy Kimmel Live! en 2019, après que lui et Beyonce aient prêté leur voix à l’adaptation en direct de Disney en 2019 de « Le Roi Lion ».

«C’était terrible», a-t-il dit, avant d’expliquer qu’il avait appris sa leçon avant de la rencontrer officiellement à la première du film.

Rogen a dit: « Alors je craignais de m’approcher d’elle parce que je ressemble à quelqu’un que vous voudriez éloigner de Beyonce en général. J’ai attendu qu’elle s’approche de moi, ce qu’ils vous apprennent. Elle était très gentille et ma barbe en fait s’est un peu coincé dans son sequin. Si vous regardez de plus près, vous verrez des cheveux gris sur son épaule. « Rogen et Beyonce ont partagé la vedette dans » Le Roi Lion « avec Donald Glover, Chiwetel Ejiofor, Billy Eichner, John Oliver , JD McCrary et Alfre Woodard.

Toujours en 2019, Beyonce a sorti « The Lion King: The Gift`, l’album de la bande originale de « The Lion King » et son album visuel « Black Is King » et aux récents Grammy Awards, sa fille de 9 ans, Blue Ivy Carter a remporté son premier gramophone d’or pour le meilleur clip vidéo de «Brown Skin Girl».