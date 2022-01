Seth Rogen rejoint son ami Paul Rudd dans un aperçu de la publicité du Super Bowl de Lay – Regardez

Un Seth Rogen très confus se tourne vers Paul Rudd pour une explication dans un aperçu de la première publicité du Super Bowl de Lay en près de deux décennies.

Le Super Bowl LVI marque la première publicité du Super Bowl de Lay en 17 ans, et pour le grand retour, la marque de chips a tout mis en œuvre. Non seulement ils ont obtenu Seth Rogen pour jouer dans le spot diffusé lors du grand match du 13 février, mais ils ont également recruté Paul Rudd. pourtant, ils ont apparemment oublié de dire à Seth ce qu’ils faisaient. « Qu’est-ce qu’on fait », a demandé Seth lors de la deuxième avant-première de la publicité de Lay. Dans le teaser, lui et Paul sont assis dans une voiture classique, Paul faisant semblant de conduire.

« Euh, un teaser », a déclaré le L’homme fourmi Star. « Une bande-annonce ? Pour la publicité », a demandé un Seth confus, tout en tenant un sac de Lay’s (qui portait le mot « CLASSIC » en travers). « Nous taquinons les publicités maintenant ? a demandé Seth, qui n’a manifestement pas suivi ses places au Super Bowl au cours des dernières années. « Ouais », a déclaré Paul, qui a assuré à Seth que c’était « comme une bande-annonce de film ». « Ouais, mais la publicité est incroyablement courte en premier lieu », a expliqué Seth. « Combien de temps dure le teaser? » « Oh, c’est vraiment— » dit Paul avant qu’il ne soit interrompu.

Le ton du deuxième teaser était très, très différent de celui du premier. Dans le premier regard sur la publicité du Super Bowl de Lay, un inconnu aux cheveux longs se tenait dans un sous-sol non divulgué, portant une veste en cuir tout en chantant une chanson sur l’air de « Frère Jacques ». « Ah, Seth Rogen. Oh, Seth Rogen. Où es-tu? » Coupure sur le sanctuaire de Seth Rogen que ce fan obsédé a mis en place. En plus du fan art et des photos de Seth (sur lesquelles l’homme avait collé sa propre image), il y a un sac de croustilles classiques de Lay.

Le retour de Lay au Super Bowl donne le coup d’envoi de ce qu’il appelle la campagne « Golden Memories », avec Gens rapportant que la publicité montrerait Rogen et Rudd en train de profiter des « activités typiques des meilleurs amis » et de « quelques aventures auxquelles vous ne croirez pas tant que vous n’aurez pas vu ».

Ce n’est pas la première fois que Seth Rogen apparaît dans une publicité du Super Bowl. Il a fait équipe avec Amy Schumer en 2016 pour l’entrée de Bud Light, célébrant la formation du Bud Light Party comme un moyen de guérir la division politique américaine. Curieusement, il présentait également un visage familier. « Ils disent que nous ne sommes pas d’accord sur tout », a déclaré Amy. « Ce n’est pas vrai. Nous sommes d’accord sur beaucoup de choses », a lancé Seth. « Comme Paul Rudd », a ajouté Amy. « Tout le monde aime Paul Rudd. » Cue le camée de Paul Rudd, car l’acteur semblait choqué par la mention. « Je ne savais pas que cela allait arriver. »