Seth Rogen ne prévoit pas de travailler avec James Franco après des allégations d’inconduite sexuelle | Nouvelles des gens

Washington: La star hollywoodienne Seth Rogen a parlé de sa relation professionnelle avec son co-star et collaborateur fréquent James Franco, affirmant qu’il n’avait pas l’intention de travailler avec lui à la suite d’allégations de comportement sexuellement inapproprié.

Selon Variety, lors d’une interview avec un média, Rogen a abordé les allégations, ainsi que son monologue d’ouverture 2014 « Saturday Night Live », où il a plaisanté sur l’allégation d’une jeune fille de 17 ans selon laquelle Franco lui avait envoyé un message direct sur Instagram pour se retrouver.

Rogen a déclaré pendant le monologue: « J’ai décidé de faire une blague à James Franco. Je me suis fait passer pour une fille sur Instagram lui disant que j’étais très jeune. Il semblait imperturbable. J’ai un rendez-vous pour le rencontrer à l’hôtel Ace. » Il en a parlé lors de l’entretien et a déclaré: « Ce que je peux dire, c’est que je méprise les abus et le harcèlement et que je ne couvrirais ni ne cacherais jamais les actions de quelqu’un qui le fait, ni ne mettrait sciemment quelqu’un dans une situation où il se trouvait avec quelqu’un comme ça. . «

Il a ajouté: « Cependant, je repense à une blague que j’ai faite sur » Saturday Night Live « en 2014 et je regrette beaucoup d’avoir fait cette blague. C’était une blague terrible, honnêtement. » Des allégations d’inconduite sexuelle ont été faites contre Franco. une fois de plus en 2018, lorsque plusieurs élèves de son ancienne école de théâtre l’ont accusé de les avoir intimidés dans des situations sexuelles.

Les allégations, que Franco a démenties, se sont transformées en procès, qui a été réglé en février. Malgré les allégations, Rogen a déclaré lors d’entretiens précédents qu’il continuerait à travailler avec Franco, mais Rogen dit que cela a maintenant changé.

« Je repense également à cette interview de 2018 où je dis que je continuerais à travailler avec James, et la vérité est que je ne l’ai pas fait et que je n’envisage pas de le faire maintenant », a déclaré Rogen.

Rogen a confirmé que ce n’est « pas une coïncidence » que sa relation professionnelle avec Franco semble avoir pris fin et a déclaré que les allégations avaient également affecté leur amitié personnelle.

Parlant de leur amitié, Rogen a déclaré: « Je ne sais pas si je peux définir cela maintenant pendant cette interview. Je peux le dire, euh, vous savez, cela a changé beaucoup de choses dans notre relation et notre dynamique. » En réponse au commentaire du média selon lequel la situation « a dû être douloureuse », Rogen a déclaré: « Ouais. Mais pas aussi douloureux et difficile que pour beaucoup d’autres personnes impliquées. Je n’ai aucune pitié pour moi à ce sujet. situation. »