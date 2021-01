L’acteur Seth Rogen n’a pas mâché ses mots dans un échange prolongé sur Twitter avec le sénateur Ted Cruz, R-Texas, qui a couvert tout, de l’Accord de Paris sur le climat à « Fantasia » de Disney.

Le différend a commencé la semaine dernière lorsque Rogen a qualifié Cruz de « fasciste » en termes profanes pour avoir prétendu que le choix du président Joe Biden de rejoindre l’accord indiquait qu’il était « plus intéressé par les opinions des citoyens de Paris que par les emplois des citoyens de Pittsburgh ».

Le nom «Accord de Paris sur le climat» fait référence à la ville dans laquelle l’accord a été signé en 2015 par les dirigeants de plus de 200 pays, dont le président Barack Obama. Les scientifiques et les dirigeants mondiaux affirment que les plans de l’accord pour réduire les émissions de gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone empêcheront une augmentation dangereuse des températures mondiales. De nombreux républicains pensent que l’accord de Paris limite injustement l’emploi américain et la croissance économique avec peu de retour concret.

Cruz a répondu au tweet de Rogen mercredi, le qualifiant de «réponse charmante, civile et éduquée».

Il a ajouté: «Si vous êtes une célébrité hollywoodienne riche et en colère, les Dems d’aujourd’hui sont la fête qu’il vous faut. Si vous êtes cols bleus, si vous êtes syndiqué, si vous travaillez dans l’énergie ou la fabrication … non tellement de. »

Rogen est dans « quatre syndicats », a répondu l’acteur.

USA TODAY a contacté les représentants de Rogen et Cruz pour de plus amples commentaires.

Les allers-retours ont continué pendant plusieurs jours. Cruz a tweeté à un moment donné sur la façon dont le film Disney de 1941 « Fantasia » l’avait fait pleurer à l’âge de 4 ans.

« Tous ceux qui ont fait ce film vous détesteraient, » répondit Rogen.

Cruz a répliqué: « Ils sont tous morts. Donc je pense que nous sommes bons » et a noté que Walt Disney était un républicain. Les historiens ont noté que Disney a voté républicain plus tard dans sa vie adulte et a travaillé activement avec la Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals, un groupe de conservateurs à Hollywood qui a déclaré que sa mission était de protéger le pays du fascisme et du communisme.

Cruz a ajouté à Rogen: « Même si vous vous comportez en ligne comme un marxiste avec Tourette … vos films sont généralement assez drôles. Je suis sûr que vous détestez que je les aime. »

Rogen a noté que Tourette court dans sa famille. « TRES peu de cas de Tourette se manifestent par des jurons incontrôlables. La plupart des cas, comme le mien, se manifestent par des contractions », a-t-il tweeté.

L’Institut national de la santé décrit le syndrome de Tourette comme un «trouble neurologique caractérisé par des mouvements répétitifs, stéréotypés et involontaires et des vocalisations appelées tics». Il estime que seulement environ 10% à 15% des personnes atteintes du trouble ont la coprolalie, le «prononcé» de «mots socialement inappropriés», y compris des jurons.

Contributeur: Joel Shannon

