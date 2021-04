Rogen portait une barbe, un pantalon chino, un cardigan de la marque japonaise Needles et Birkenstocks avec des chaussettes chiné – Canyon chic décontracté. Il m’a conduit à un sentier en lacet coupé dans une colline, que nous avons escaladée jusqu’à un point de vue. Au-dessous de nous se trouvait le bureau de Rogen; la maison qu’il partage avec sa femme, Lauren, et leur Cavalier King Charles Spaniel, 11 ans, Zelda; et le garage converti où ils font de la poterie. J’ai été l’une des premières personnes, il s’avère, à voir l’endroit. « Je n’ai pas eu beaucoup de monde », a déclaré Rogen, « parce que nous avons emménagé pendant la pandémie. »

La maison de Seth Rogen se trouve sur plusieurs hectares boisés dans les collines au-dessus de Los Angeles, sous un auvent de chênes et d’eucalyptus vivants enfilés avec des pendentifs extérieurs qui s’illuminent au crépuscule, lorsque les grenouilles sur le terrain commencent à croasser. Je me suis arrêté à la porte d’entrée un après-midi récent, et la voix de Rogen a grondé dans l’interphone. «Hellooo!» Il m’a rencontré au bas de son allée, qui est suffisamment longue et escarpée pour qu’il garde une voiturette de golf en haut «pour faire monter de grandes choses dans l’allée qui sont trop lourdes pour marcher», a-t-il déclaré, ajoutant, comme s’il était timide de venir. comme le genre de gars qui possède une voiturette de golf dédiée à l’allée, «ça ne sert pas à grand-chose.»

Rogen préparait la sortie de «Yearbook», une collection d’humour qu’il avait passé près de trois ans à écrire. Mais sur les réseaux sociaux, en plus de certains articles sur le livre et sur Houseplant, il avait surtout été se moquer de Ted Cruz et poster des photos de ses propres créations en céramique trippy: vases ondulés à large ouverture aux finitions fluorescentes mouchetées, cendriers nubby vitrés avec porte-joint concaves apposés sur leurs lèvres. Et donc j’avais compris que Rogen avait rétrogradé dans un rythme de retraite anticipée – le comédien superstar approchant l’âge moyen, se traînant entre ses mémoires et ses moulins à poterie, sans rien à prouver et rien de particulièrement urgent à faire. .

J’ai eu tort. «En ce moment, j’écris deux films avec Evan», m’a-t-il dit, faisant référence à son ami et collaborateur de toujours, Evan Goldberg, avec qui Rogen a commencé à écrire des scénarios en huitième et avec qui il a fondé la société de production Point Grey. «L’un s’appelle« Escape », qui n’a pas été annoncé et personne ne le sait, sur lequel nous travaillons depuis des années, ce que nous espérons faire l’année prochaine. Et puis nous écrivons ce film pour Luca Guadagnino »- le réalisateur de« Call Me by Your Name »-« sur Scotty Bowers, cet arnaqueur hollywoodien des années 40. Et nous produisons un nouveau film d’animation Teenage Mutant Ninja Turtles. » En plus de ces projets, il y avait deux autres, dans différents médias, qu’il m’a demandé de ne pas nommer, puis il y avait Houseplant. «Un jour donné, je travaille sur sept choses différentes, probablement, par petits morceaux», dit-il, puis souffla sur l’articulation en haussant les épaules. «Mais je n’ai pas d’enfants!»

A 39 ans, Rogen lui-même reste admirablement enfantin. Un quart de siècle depuis qu’il a mis les pieds sur une scène de comédie-club, il a en quelque sorte conservé l’ouverture d’esprit de ce jeune de 13 ans, ne se durcissant jamais tout à fait dans une forme stable. «C’est quelque chose que je recherche – ce sentiment de, Oh, ce truc fonctionne. Maintenant, cette chose fonctionne », a-t-il dit. Rogen a décidé de savoir exactement ce qu’il voulait faire de sa vie – faire rire les gens, fumer de l’herbe et passer du temps avec ses amis – et a réussi d’une manière ou d’une autre à transformer ces trois objectifs en principes d’organisation de toute sa carrière.

Nous descendons le colline, et Rogen a reçu un appel: la boutique en ligne était de retour. «Fantastique», a-t-il dit, en passant sur Twitter pour partager les nouvelles alors que nous nous dirigions vers son atelier de poterie. «La céramique est quelque chose d’autre qu’avoir des enfants rendrait impossible», m’a-t-il dit. Lorsque le sujet de l’absence d’enfant se pose dans les entretiens, Rogen aime à moitié plaisanter en disant que lui et Lauren ont fait le calcul et ont décidé qu’ils préféraient ne pas avoir d’enfants et profiter d’une vie continue de liberté et de risque, regrettant peut-être cette décision pour «un couple ans avant de mourir »que les enfants maintenant, n’aiment pas le changement de vie énormément et le regrette pendant« les 50 prochaines années ».

L’atelier sentait, sans surprise, humide. «Il y a probablement des cafards assis autour», dit-il. Par le biais de Houseplant, et seul, Rogen a plaidé pour l’effacement des casiers judiciaires résultant des arrestations de marijuana, et il est réconforté par la tendance constante de la drogue vers la légalisation aux États-Unis. Il a souligné que son illégalité était «raciste». Il a poursuivi: «C’est insensé d’arrêter des gens pour quelque chose qui n’aurait jamais dû être illégal au départ. C’est juste un moyen de mettre les Noirs en prison.