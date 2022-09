Donner vie à l’histoire personnelle de Steven Spielberg dans “The Fabelmans” a entraîné un peu de pression pour deux acteurs canadiens jouant des rôles clés dans le drame, mais tous deux louent le célèbre réalisateur pour son vote de confiance et sa gentillesse sur le plateau.

“Il ne me choisirait pas s’il ne pensait pas que je peux faire ça”, a déclaré Seth Rogen de Vancouver lors d’une séance de questions-réponses dimanche au Festival international du film de Toronto, où le film a été présenté en première la nuit précédente.

“The Fabelmans” raconte l’enfance de Spielberg dans le New Jersey, l’Arizona et éventuellement la Californie, examinant sa dynamique familiale et comment ils ont joué un rôle dans le développement de sa passion pour le cinéma. Le nouveau venu Gabriel LaBelle, également de Vancouver, incarne un jeune Spielberg dans le rôle de Sammy Fabelman. Michelle Williams et Paul Dano jouent sa mère et son père, tandis que Rogen est un personnage appelé Oncle Benny, un ami de la famille très aimé mais aussi la source de drames interpersonnels.

Oncle Benny est extrêmement charmant et drôle, a déclaré Rogen, et a une relation avec la mère de Sammy, Mitzi Fabelman.

“Il y avait beaucoup de pression pour ressembler sans effort à quelqu’un dont on pouvait imaginer pourquoi cette femme serait amoureuse, et (que) le public pouvait accepter qu’elle soit amoureuse de lui et comprendre qu’elle était amoureuse de lui. “, a déclaré Rogen.

“Vous comprenez parfaitement le conflit en jeu, et il y a tellement de couches.”

Le soir de la première, Rogen a décrit le processus de tournage comme étant une expérience très émouvante pour Spielberg.

“Il découvrait clairement un air émotionnel que je ne pense pas qu’il ait même réalisé qu’il allait avoir jusqu’à ce que nous fassions le film, car chaque scène est à peu près basée sur un moment réel qui s’est passé dans sa vie”, a déclaré Rogen. a déclaré dans une interview sur le tapis rouge.

“Et à chaque fois que je me dis, ‘Est-ce que c’est arrivé? Est-ce arrivé? Et à chaque fois, la réponse était “Oui”, et vous pouviez voir qu’il vivait une expérience très émouvante qui m’a vraiment donné envie de faire du bon travail.

Spielberg a reconnu que c’était parfois épuisant émotionnellement.

“Certains d’entre eux ont été très difficiles à passer”, a déclaré Spielberg lors de la discussion post-projection, animée par le PDG du TIFF, Cameron Bailey. “Quand tout le processus d’écriture était terminé, j’ai respiré un signe de soulagement”, a déclaré Spielberg.

Le TIFF n’a pas autorisé les médias à poser des questions pendant la conférence, exigeant à la place que la presse soumette des requêtes à l’avance.

“The Fabelmans” était l’un des projets les plus médiatisés du TIFF, et c’est la première fois que Spielberg – connu pour des films tels que “Saving Private Ryan”, “Attrape-moi si tu peux” et “Lincoln” – soumet l’un de ses films au festival.

Lors du casting de l’acteur qui jouerait lui-même dans ses jeunes années, Spielberg a déclaré qu’il avait vu quelque chose de spécial à LaBelle lors des séances de casting qui se sont déroulées principalement sur Zoom pendant la pandémie.

“Vous savez, je voulais avoir quelqu’un de vraiment beau et sexy, et du Canada”, a plaisanté Spielberg.

« Rien de tout cela n’est vraiment facile parce que nous ne nous voyons pas souvent comme nos amis et notre famille nous voient. En tant qu’enfant, j’ai toujours eu beaucoup de raisons pour lesquelles j’étais toujours dans le coin… pourquoi je n’étais pas toujours au centre de la conversation », a déclaré Spielberg.

“J’avais besoin de quelqu’un qui n’allait pas apporter trop de conscience de soi à Sammy.”

LaBelle a décrit l’opportunité comme une expérience “sauvage”.

“Je n’avais qu’environ un mois avant de commencer à tourner, alors nous avons beaucoup zoomé et je lui ai posé beaucoup de questions sur sa vie … pour avoir une idée de qui il était en tant que personne”, a déclaré LaBelle.

“J’étais très ravi et heureux que vous soyez comme une personne gentille et bonne”, a déclaré LaBelle à Spielberg.

—Avec des fichiers de Jaclyn Tansil

Melita Kuburas, La Presse Canadienne

