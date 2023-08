Seth Rogen dit « encore une grande distance à parcourir » dans le conflit des écrivains hollywoodiens – alors que la grève entre dans son 100e jour | Actualités Ents & Arts

Seth Rogen dit que les studios de cinéma et les géants du streaming sont incapables de se mettre sur la même longueur d’onde parce qu’ils « se détestent » alors que la grève des écrivains hollywoodiens entre dans son 100e jour sans aucune trace d’accord.

Les acteurs et les écrivains sont en grève pour la première fois depuis 1960, paralysant l’industrie du cinéma et de la télévision et causant des ravages financiers dans Los Angeles.

Les studios de cinéma traditionnels comme DisneyUniversal et Warner Brothers et des géants du streaming, comme Amazone et Netflixsont représentés dans les négociations par le même organisme, l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP).

Mais Rogen, qui est acteur, écrivain et producteur exécutif, dit qu’ils ont des priorités très différentes.

« Les studios ne se sont même pas parlé, c’est ce que j’ai entendu », a déclaré Rogen à Sky News.

« Donc, non seulement il semble que les scénaristes et les acteurs ont une grande distance à parcourir en ce qui concerne les studios, je pense que les studios ont une grande distance à parcourir, probablement une plus grande, quand il s’agit de monter sur le même page.

Image:

Une personne tient une pancarte sur la ligne de piquetage de la grève des scénaristes à Hollywood





« Ce sont des gens qui se détestent. Penser qu’Universal a les mêmes priorités que Netflix est insensé.

« Ce qui m’inquiète, c’est qu’ils seront totalement incapables de présenter une proposition cohérente et unifiée en raison de leurs propres conflits internes et de leurs priorités divergentes. »

Les acteurs et les écrivains sont en grève pour un certain nombre de raisons, mais la baisse des salaires et les contrôles autour de l’intelligence artificielle sont les principaux points de friction.

‘Si vous avez besoin de moi, payez-moi’

Sheryl Lee Ralph, une actrice nominée aux Emmy Awards, affirme que l’IA menace la créativité dans le cinéma.

« Si nous pouvons tous être générés artificiellement, c’est effrayant », a-t-elle déclaré à Sky News.

Image:

Sheryl Lee Ralph, une actrice nominée aux Emmy Awards, déclare que l’IA menace la créativité dans le cinéma





« Nous avons besoin de quelque chose de bien plus important. Nous avons besoin de l’art des êtres humains. Je veux savoir, est-ce que William Shakespeare accepterait cela ? Je ne pense pas. »

Mais Ralph dit qu’elle envisagerait de vendre sa ressemblance numérique pour une utilisation après sa mort, à condition qu’elle ait donné son consentement et reçu une compensation.

« Si je meurs et que quelqu’un veut scanner mon corps avant de mourir, il peut le scanner moyennant un prix pour s’assurer que les générations après moi ne seront pas exclues de l’argent que quelqu’un d’autre gagne sur mon image.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:22

Zoe Saldana soutient la grève des acteurs



« Je ne veux pas que quelqu’un prenne mon image, la réutilise, y mette un autre visage et je n’en retire rien.

« Soyez juste. Compensez-moi. Qu’est-ce que Diana Ross a dit? ‘Si vous avez besoin de moi, payez-moi.' »

« La technologie n’est pas le problème – c’est la façon dont elle est utilisée »

Flawless AI est l’une des plus grandes sociétés d’IA du cinéma.

Ils ont conçu un système, appelé TrueSync, pour fournir une meilleure solution de doublage pour les films traduits dans d’autres langues.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:50

Grève des acteurs : « Nous ne vous permettrons pas de nous priver de notre dignité »



TrueSync crée des effets de style deepfake modifiant les mouvements de la bouche des acteurs pour correspondre au dialogue alternatif prononcé.

Le directeur général Nick Lynes reconnaît que l’IA dans le cinéma fait face à une bataille de relations publiques.

« Je peux comprendre pourquoi les gens ont peur », dit-il.

Image:

Directeur général de Flawless AI, Nick Lynes





« L’IA générative est légitimement aussi puissante qu’on le dit, mais nous travaillons beaucoup en coopération avec toutes les parties prenantes et nous le faisons depuis longtemps.

« Notre point de vue est que si une nouvelle création est issue de données nées de la création existante d’autres personnes, alors le consentement pertinent et la compensation appropriée doivent être arrangés.

« Je ne suis pas sûr que la technologie soit jamais le méchant, c’est la façon dont elle est utilisée. »

La grève pourrait durer jusqu’à l’automne

Justine Bateman, scénariste et réalisatrice, a été sur la ligne de piquetage presque tous les jours de la grève.

Image:

La grève des scénaristes hollywoodiens est entrée dans son 100e jour, sans aucune trace d’un accord au coin de la rue.





Elle envisage le débat en termes binaires.

« Je pense que c’est un jeu à somme nulle », dit-elle.

« Il utilise l’IA générative pour faire des films ou utiliser les gens. Quand vous parlez de la cupidité qui motive les gens à utiliser l’IA générative au lieu des humains, c’est ce qui va ruiner cette entreprise.

« Ces modèles d’IA génératifs font de petites performances de Frankenstein dans lesquelles vous pouvez ordonner à un personnage de ressembler à Brad Pitt combiné avec Mickey Mantle et les faire danser comme Fred Astaire avec un accent espagnol. »

Cette grève est déjà l’une des plus longues – et des plus chaudes – de l’histoire d’Hollywood et beaucoup s’attendent à ce qu’elle dure jusqu’à l’automne, perturbant les programmes de diffusion télévisée et détruisant les tournées de promotion de films et la première partie de la saison des récompenses.

C’est un marathon, sans ligne d’arrivée en vue.