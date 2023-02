Seth Meyers sur la renaissance de l’affaire Stormy Daniels: “Ramener les intrigues de 2016”

Seth Meyers Seth Meyers a anticipé mercredi soir la campagne présidentielle de Donald Trump en 2024. « À quelques exceptions près, les républicains redoutent tous une autre campagne Trump », a déclaré l’animateur de Late Night. « C’est le problème central auquel ils sont confrontés en ce moment. Ils veulent tous tranquillement que Trump parte, mais personne ne veut être celui qui l’arrête. “C’est comme quand vous laissez une fenêtre ouverte et qu’un oiseau entre dans votre maison”, a-t-il poursuivi, “et que toute votre famille se cache derrière les meubles et crie des idées.” Meyers a cité un nouveau rapport de l’Atlantique sur la pensée magique des républicains pour 2024, dans laquelle beaucoup espèrent encore que Trump se retirera simplement de la course. Colbert à la fin de l’urgence Covid: “Pousse ça dans ton nez et fais-le pivoter cinq fois” Lire la suite “Qui sont ces gens qui s’accrochent encore au fantasme que Trump se retirera gracieusement?” Meyers s’est demandé. “Lorsqu’il a perdu en 2020, il a envoyé une armée de Gardiens du serment et de loups-garous pour tuer son propre vice-président. “Sérieusement, si vous pensez que Donald Trump va soudainement changer de personnalité maintenant, à l’âge de 76 ans, après 8 ans de politique et une tentative de coup d’État pour rester au pouvoir, vous êtes plus fou que ces gens de QAnon qui pensent que JFK Jr est va revenir d’entre les morts », a-t-il ajouté. « Cela n’arrivera jamais. Si votre personnalité change à 76 ans, vous n’obtenez pas de crédit. Vous êtes mis dans une maison. Une sortie possible pour les républicains serait si Trump était effectivement inculpé pour un crime, a noté Meyers, soulignant la nouvelle que les procureurs de Manhattan examinent d’éventuelles accusations contre Trump pour des violations de campagne impliquant de l’argent versé à Stormy Daniels. « Ils enquêtent à nouveau sur l’affaire Stormy Daniels ? Mec, ils ramènent vraiment des histoires de 2016 », a-t-il déclaré. “S’ils arrêtent Trump, j’espère que l’agent du FBI qui lui met les menottes arrachera son masque et dira ‘bonjour, Donald, c’est moi, Jeb !'” Jimmy Kimmel Dans le cadre de sa campagne de 2024, Trump “essaie de faire tourner la machine à scandale Maga avec une bonne dose de paranoïa trans”, a déclaré Jimmy Kimmel. Dans une vidéo, Trump a promis de “cesser tous les programmes qui promeuvent le concept de sexe et de transition de genre à tout âge” en tant que président et de pousser le Congrès à adopter un projet de loi pour ne reconnaître que les genres masculin et féminin attribués à la naissance. “Par moi, votre commandant en chef et inspecteur officiel du pénis des États-Unis d’Amérique”, a plaisanté Kimmel. “Il va attraper tout le monde par les organes génitaux, parce que quand tu es une célébrité, ils te laissent faire !” Kimmel a ajouté. “Sous le règne de Donald Trump, les seuls sexes seront les rois des hamburgers et les reines des produits laitiers.” “J’aime que le gars qui a fait irruption dans le vestiaire de Miss USA soit tout à coup très préoccupé par qui a utilisé quelle salle de bain”, a-t-il déclaré. ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Quoi de neuf Newsletter hebdomadaire gratuite Recevez les meilleures critiques télévisées, les actualités et les fonctionnalités exclusives dans votre boîte de réception tous les lundis

Stéphane Colbert

Et sur le Late Show, Stephen Colbert a honoré le premier jour du mois de l’histoire des Noirs, “ou comme Ron DeSantis l’appelle, ‘mois'”, a-t-il plaisanté.

“C’est un moment où nous, en tant que nation, réfléchissons aux contributions passées des citoyens noirs”, a expliqué Colbert. “Comme un homme sage l’a dit un jour, ‘L’histoire des Noirs est plus qu’un mois.’ Ce sage ? Un e-mail promotionnel de Party City que j’ai reçu ce matin.

Colbert a noté qu’au moins 18 États ont adopté une législation pour limiter l’enseignement de «concepts de division» tels que la théorie critique de la race, et alors que le Mois de l’histoire des Noirs commence, «la peur des enseignants monte», selon un titre d’Axios.

« Et ce n’est pas vrai. Les enseignants ont déjà assez de peurs », a déclaré Colbert. “Principalement rencontrer des étudiants à l’épicerie, ou devoir expliquer qu’ils ne vivent pas à l’école.”

L’hôte a ensuite pivoté vers le plafond de la dette américaine qui approche, que certains républicains de la Chambre utilisent pour forcer des réductions de dépenses importantes sur les programmes sociaux populaires tels que la sécurité sociale et l’assurance-maladie. “Ce n’est pas clair pourquoi ils supprimeraient les programmes que tout le monde aime le plus”, a déclaré Colbert. « Cela semble… impopulaire. Prochaine étape : Résolution 302 de la Chambre : Faites en sorte que Channing Tatum porte une chemise. »

“Je suis le premier à admettre qu’il a fallu du courage pour proposer ces réductions”, a-t-il poursuivi – un courage qui “s’est immédiatement évaporé” lorsque Donald Trump a déclaré que les républicains ne devraient “en aucun cas” couper “un seul centime” de l’un ou l’autre programme. “Ce titre encore une fois: ‘Florida Retiree Says Hands Off My Government Check!”, A plaisanté Colbert.

N’étant plus engagés à couper la sécurité sociale de Medicaid, certains républicains de la Chambre réclament toujours des coupes dans les dépenses, mais ne préciseront plus d’où. “Alors ils nous retiennent en otage, mais ils ne nous diront pas quelle est la rançon”, a expliqué Colbert. “C’est comme si un super-méchant disait : ‘Je vais détruire Gotham avec mon rayon de chaleur, à moins que tu ne me donnes… n’importe qui le crie, aucune idée n’est mauvaise !'”