Seth Andrew, l’ancien assistant d’Obama à la Maison Blanche, condamné pour vol à l’école

Seth Andrew, ancien conseiller en éducation de la Maison Blanche d’Obama a été condamné jeudi à un an et un jour de prison fédérale pour un stratagème pour voler 218 000 $ à un réseau d’écoles à charte de New York qu’il a fondé.

Andrew, 43 ans, a également été condamné à une amende de 5 000 $ lors de sa condamnation devant le tribunal de district américain de Manhattan.

Il a été arrêté en avril 2021 pour fraude électronique, blanchiment d’argent et fausses déclarations à une institution financière. Il a plaidé coupable en janvier à la fraude par câble.

En condamnant Andrew à 366 jours de prison, le juge John Cronan lui accordait en fait une pause.

Si Cronan avait condamné Andrew à un jour de moins, ou à une année complète, Andrew aurait dû purger chaque jour de cette peine.

Mais la peine légèrement plus longue qu’il a reçue rend Andrew éligible au soi-disant bon crédit de temps, ce qui signifie qu’il ne purgera probablement que 85% de sa peine, soit un peu plus de 10 mois.

Andrew, qui est le mari de Lana Zak, présentatrice de CBS Newsa fondé Democracy Prep Public Schools en 2005.

Les procureurs ont déclaré qu’en 2019 – plus de deux ans après avoir rompu les liens avec Democracy Prep – il avait pillé de l’argent sur des comptes séquestres appartenant à des écoles individuelles du réseau d’écoles à charte.

Andrew a ensuite utilisé plus de la moitié de ces fonds pour maintenir un solde minimum sur un compte bancaire, ce qui lui a donné un taux d’intérêt plus favorable pour une hypothèque sur sa résidence et celle de Zak à Manhattan, évaluée à plus de 2 millions de dollars.