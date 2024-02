S’étendant sur sept siècles, « Juger un livre par sa couverture » célèbre un art durable – Colossal

Histoire de la conception des livres d’art



Les critiques ont déploré la conformité de livres contemporains depuis plus d’une décennie, s’insurgeant contre les mêmes blobs abstraits et les mêmes images fades qui ornent de nombreux titres. Les créations sont souvent choisies pour leur valeur marchande et leur facilité de production en série, deux facteurs économiques incontournables dans le paysage littéraire actuel.

Une exposition à Le Club Grolier à New York, cependant, va dans la direction opposée, s’opposant aux images monotones imprimées à la machine que nous connaissons trop bien pour les créations sur mesure. Titré Juger un livre par sa couverture : reliures des collections du Grolier Club, années 1470-2020l’exposition parcourt les vastes archives du club pour mettre en valeur un large éventail de créations élégantes et artisanales des sept derniers siècles.

Fondée en 1884, l’organisation est la plus ancienne et la plus grande société dédiée aux bibliophiles et graphistes aux États-Unis. Outre son énorme bibliothèque de 100 000 titres, le club entretient un réseau de centaines de collectionneurs d’antiquaires, marchands, bibliothécaires, imprimeurs, relieurs, designers. , et plus dédié à la préservation et au partage de l’art du livre et du papier.

Comme l’écrit le commissaire de l’exposition, H. George Fletcher, dans un communiqué, le Grolier Club a été créé dans le contexte des mêmes inquiétudes concernant les pratiques d’impression que beaucoup d’entre nous ressentent aujourd’hui :

Les productions actuelles utilisaient du papier acide avec des reliures commerciales ne reflétant que trop bien les styles autoritaires de l’époque. Le traitement des livres et manuscrits rares était essentiellement pire : le style l’emportait sur le fond, les blocs de livres enfermés dans des camisoles de force qui décourageaient ou dissuadaient l’utilisation du contenu, et un décor souvent antipathique.

Juger un livre par sa couverture met en lumière certaines des éditions les plus uniques de la collection. Inclus est le livre relié en peau de porc et en laiton. Antiquités juives et guerre juive créé pour un monastère bénédictin de Bavière vers 1473, ce qui en fait le plus ancien de la bibliothèque du club. Plusieurs autres textes religieux sont exposés, comme le livre miniature de psaumes présenté ci-dessus, réalisé par des femmes du Royal Exchange de Londres avec une variété de fils de soie et d’or.

Les œuvres profanes comprennent un volume en tissu délicat de May Morris, la fille du célèbre designer textile William Morris. Habillé d’élégantes broderies florales, le livre en soie verte ressemble aux motifs naturalistes ornés de son père.

Si vous êtes à New York, vous pourrez voir de près les créations fabriquées à la main jusqu’au 13 avril. Sinon, consultez le exposition en ligne pour une plongée plus approfondie dans la collection. (via Hyperallergique)

