Set de terrain pour les séries éliminatoires : Georgia vs Ohio State ; Michigan contre TCU

La Géorgie, le Michigan, le TCU et l’État de l’Ohio ont été choisis dimanche pour jouer dans les éliminatoires de football universitaire, donnant aux Big Ten plusieurs équipes dans le champ de quatre équipes pour la première fois.

Le champion national en titre, les Bulldogs les mieux classés et les Buckeyes, quatrième tête de série, se rencontreront le 31 décembre au Peach Bowl d’Atlanta. Les Wolverines, deuxièmes têtes de série, et les Horned Frogs, troisièmes, le seul débutant dans les quatre derniers, joueront au Fiesta Bowl à Glendale, en Arizona, le même jour.

Le match de championnat national est prévu pour le 9 janvier au Sofi Stadium d’Inglewood, en Californie, et il pourrait s’agir d’un match revanche entre les rivaux de l’Ohio State et du Michigan dans ce qui sera bientôt le pays des Big Ten à mesure que la conférence se développera.

La rivalité remonte à 1902, mais les Buckeyes et les Wolverines n’ont jamais joué en dehors de leur match annuel de saison régulière.

Avec un peu de drame, mais pas beaucoup de controverse, les quatre premiers du comité de sélection du CFP se sont mis en place au cours du week-end de championnat. La partie la plus intéressante du dévoilement était de savoir si le comité associerait le Michigan et l’État de l’Ohio en demi-finale et si l’Alabama pourrait être en mesure de se glisser en tant que première équipe éliminatoire à deux défaites.

En fin de compte, le comité n’a créé aucune surprise.

Le président du comité, Boo Corrigan, directeur sportif de l’État de Caroline du Nord, a déclaré que les grandes victoires de l’État de l’Ohio contre Penn State et Notre Dame avaient aidé à pousser les Buckeyes au-dessus de l’Alabama.

“Alors que nous examinions l’ensemble du travail, le comité était à l’aise avec l’Ohio State State au n ° 4 et l’Alabama au 5”, a-t-il déclaré dans une interview avec ESPN.

Corrigan a également déclaré que le comité n’avait fait aucun effort particulier pour éviter d’avoir une revanche de l’Ohio State et du Michigan en demi-finale.

La Géorgie (13-0) a remporté le match de championnat de la Conférence du Sud-Est dans une déroute et l’entraîneur du Michigan (13-0) a remporté le titre du Big Ten.

TCU (12-1) a subi sa première défaite de la saison dans le championnat Big 12, tombant en prolongation contre Kansas State. La défaite a rendu la soirée difficile pour Max Duggan et les Horned Frogs, prétendants au trophée Heisman, mais à la fin, ils avaient déjà accumulé suffisamment d’équité au cours de leur improbable saison pour rester dans le top quatre.

Lors d’une soirée de surveillance pour les joueurs et les membres du personnel de TCU sur son campus de Forth Worth, au Texas, des acclamations ont éclaté lorsque les grenouilles ont atterri dans le support lors de l’émission d’annonce d’ESPN.

Ohio State (11-1) a eu une seconde vie dans la course aux séries éliminatoires lorsque le sud de la Californie a perdu le match de championnat Pac-12 vendredi soir. Une semaine après que le quart-arrière vedette CJ Stroud et les Buckeyes aient perdu à domicile contre l’entraîneur Jim Harbaugh et le Michigan, ils se sont glissés dans la dernière place des séries éliminatoires, le meilleur d’un lot de prétendants imparfaits.

L’Alabama (10-2) a terminé cinquième du classement du comité, manquant le CFP pour la deuxième fois seulement en neuf ans d’histoire. Le Crimson Tide, avec un peu de lobbying de l’entraîneur Nick Saban, espérait devenir la première équipe à perdre deux matchs et à se qualifier pour les séries éliminatoires.

Au lieu de cela, le comité a simplement déplacé l’État de l’Ohio de la cinquième semaine dernière à la quatrième cette semaine, organisant seulement le deuxième affrontement entre les Bulldogs et les Buckeyes. La seule fois où la Géorgie et l’État de l’Ohio ont joué, c’était au Citrus Bowl de 1992, une victoire des Buckeyes.

“Ils ont beaucoup de très bons joueurs parce que nous recrutons beaucoup des mêmes enfants”, a déclaré l’entraîneur de Géorgie, Kirby Smart.

Pour la Géorgie, il s’agit de la deuxième participation consécutive au CFP et de la troisième au total. Cette fois, cependant, les Bulldogs de Smart entrent en tant qu’équipe n ° 1 et clairement favori après avoir suivi le titre national de la saison dernière avec une saison parfaite.

Stetson Bennett et les ‘Dawgs tenteront de devenir la première équipe à répéter en tant que champions des éliminatoires de football universitaire.

Ohio State fait sa cinquième apparition en séries éliminatoires. La dernière fois que les Buckeyes étaient la quatrième tête de série, c’était en 2014, lorsqu’ils ont remporté leur dernier titre national.

Le Michigan est pour la deuxième fois, encore une fois en tant que deuxième tête de série après avoir perdu contre la Géorgie à l’Orange Bowl la saison dernière.

TCU devient juste la 13e école différente à faire le terrain en neuf ans. Ce manque de variété est l’une des principales raisons pour lesquelles le CFP passera à 12 équipes au cours de la saison 2024.

Les Horned Frogs, dont le seul titre national est venu en 1938, n’ont jamais joué dans le Michigan.

___

Suivez Ralph D. Russo sur https://twitter.com/ralphDrussoAP et écoutez sur http://www.appodcasts.com

___

Football universitaire AP : https://apnews.com/hub/college-football et https://twitter.com/ap_top25. Inscrivez-vous à la newsletter de l’AP sur le football universitaire : https://tinyurl.com/mrxhe6f2

Ralph D. Russo, The Associated Press