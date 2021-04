Comme toujours, nous avons reçu une tonne de bonnes questions pour le volume 59 du Séances de questions / réponses DL, votre chance de nous demander ce que vous pensez. On nous a posé des questions sur l’iPhone 13 (futur POTY), si oui ou non nous sommes toujours enthousiasmés par Android, et aussi sur nos plans de dîner pour ce soir. Vous aimeriez peut-être vous joindre à nous un soir dans un futur lointain? Frappez-nous sur Twitter et peut-être pourrons-nous y arriver.

On nous a également posé des questions sur Ron Offringa, et parce que Ron est tellement génial, il nous a fourni un long enregistrement que nous pensons que vous apprécierez.

Rappel: K est Kellen, T est Tim et R est Ron.

Votre enthousiasme pour Android est-il plus fort que jamais? Souhaitez-vous pouvoir écrire sur autre chose?

K: Ce n’est probablement pas aussi fort parce que les entreprises ne nous ont pas donné grand-chose ces derniers temps pour nous enthousiasmer. Et c’est peut-être parce que tout est allé trop vite trop vite qu’il est désormais difficile d’innover et de motiver les gens. J’apprécie toujours le rythme d’Android lorsque nous avons de nouvelles choses avec lesquelles jouer, car j’aime beaucoup me plonger dans la technologie. Je le dis souvent, mais Google a tué beaucoup de plaisir ici en décidant de ralentir le déploiement de tout au lieu de donner à tout le monde de nouvelles mises à jour et applications à la fois. Mais oui, l’enthousiasme est difficile à trouver plus que jamais. Nous avons désespérément besoin de quelque chose de vraiment grand et nouveau de la part de Google, car ils conduisent encore ce bus.

T: Absolument, rien n’a changé en ce qui concerne ma passion pour Android. Cependant, je me suis retrouvé curieux à propos d’autres téléphones, principalement des iPhones. Et ce n’est pas tellement que je m’ennuie avec Android, mais l’iPhone 13 aurait certaines fonctionnalités que je veux vraiment voir en action (120 Hz, toujours allumé, etc.) En ce qui concerne l’écriture sur d’autres sujets, je ne pense pas que je suis nécessairement qualifié pour écrire sur autre chose. Je vais m’en tenir à Android, merci.

À quoi ressemble votre journée de travail? Comment cela a-t-il changé au cours des 12 à 14 derniers mois?

K: Tim et moi étions préparés pour COVID avant que COVID ne devienne une chose. Nos vies de travail depuis une décennie se déroulent maintenant chez nous, dans des bureaux à domicile, sans groupe de personnes, ni cabines ni salles de réunion. Le grand changement pour nous a été de ne pas se rendre à des événements de presse en direct ou à des salons professionnels. Et pour être honnête, merci dieu putain. Les événements de presse en direct sont horribles et j’aimerais qu’ils ne reviennent jamais, hah.

T: Ma journée de travail typique de nos jours ressemble à ce qu’elle était il y a 10 ans. Je me réveille, fais du café et commence à écrire des articles sur les derniers événements Android. COVID n’a rien changé pour nous, à part le fait qu’il n’y a eu aucun voyage. Je pense que je peux parler pour nous deux en disant que ça va très bien.

POTY inversé pour 2020? (Pire téléphone de l’année)

K: Probablement OnePlus Nord. Même si je l’ai aimé et que je pense que c’était un bon téléphone, c’est le pire à cause de ce qui s’est passé après son arrivée. Le fait qu’il était rempli de tellement de bogues qu’il avait besoin de 5 mises à jour dans les deux premiers mois pour le stabiliser était déjà assez mauvais. Le lancement du Nord a également conduit à la fin de la course de Carl Pei avec la société, ils ont stupidement limité sa sortie à seulement quelques pays, puis ont décidé de créer un tas d’autres téléphones nordiques vraiment sh * tty qu’ils vendu aux États-Unis. Le Nord n’était donc pas nécessairement le pire téléphone, mais il a lancé un terrible tronçon OnePlus qui nous a amenés au terrible lancement de la OnePlus Watch et de quelques téléphones OnePlus 9 tièdes.

T: Nous ne passons pas en revue les mauvais téléphones, il m’est donc difficile de dire quel téléphone était le pire, car je n’ai aucune expérience personnelle avec quoi que ce soit. Si je m’amusais avec la question, je dirais simplement que le RED Hydrogen One continue de gagner avec ce prix. C’était un mauvais téléphone. En examinant les critiques que j’ai faites en 2020, je dirais que mon moins préféré de ces appareils était le Galaxy Z Flip. Je ne dis pas que c’était un mauvais téléphone, c’était simplement mon moins préféré.

Selon vous, qui sera le prochain à quitter l’espace des smartphones Android?

K: Je pense que nous sommes assez enfermés dans les entreprises que nous avons. OnePlus a maintenant une opportunité avec la disparition de LG, Sony n’a jamais abandonné pour une raison quelconque et Google doit fabriquer des téléphones. Samsung ne va certainement nulle part. Je ne suis pas sûr que quiconque fabrique des téléphones aux États-Unis, hein.

T: Pour le marché américain, je pouvais voir Sony abandonner et ne pas déranger. Ils semblent vendre des téléphones très bien en dehors des États-Unis, donc comme ils ne semblent pas très bien aligner les partenaires opérateurs et que les mises à jour logicielles sont très lentes, je pourrais certainement les voir quitter nos côtes. Est-ce que je veux ça? Sûrement pas! Je m’aime certains téléphones Sony, mais ils ont des lacunes évidentes en termes d’option déverrouillée aux États-Unis.

Que pensez-vous des offres MVNO et quels sont les meilleurs?

K: J’avais l’habitude de suivre cette industrie, mais il y en a tellement qu’il est impossible de suivre. Je vois les entreprises qui paient constamment pour des spots sponsorisés sur d’autres sites et elles peuvent être nulles à moins qu’elles ne veuillent me donner tout l’argent aussi.

T: Je ne les utilise pas personnellement, car il y a environ un milliard d’options et je ne peux pas les garder toutes droites, mais elles semblent bonnes pour tous ceux qui recherchent cette bonne affaire. Ce qui est bien avec eux, c’est la possibilité d’utiliser différents réseaux sur le même plan pour la meilleure couverture sans fil, comme un mélange de Verizon et de T-Mobile, par exemple. Cela semble être une excellente idée, et honnêtement, si un MVNO commençait à offrir une année gratuite de MLB TV comme le fait T-Mobile, je l’envisagerais peut-être. Pour l’instant, je dois m’en tenir à mon plan T-Mo bien-aimé.

Selon vous, qui interviendra après la sortie de LG?

K: C’est vraiment l’opportunité de OnePlus, mais ils ont pris des décisions vraiment discutables ces derniers temps. J’espère qu’ils se rendent compte que les gens ont rapidement du mal à leur marque et qu’ils vont la réparer. Sinon, un monde avec seulement Samsung au sommet et Google fabriquant ses mêmes appareils moyens semble assez horrible.

T: J’aurais peut-être dit que Sony pourrait être le prochain à quitter le marché américain, mais bon sang, j’espère qu’ils doubleront et s’engageront encore plus dans son activité de téléphonie mobile. Sony est dans un endroit incroyable avec un excellent matériel et une reconnaissance de nom. Maintenant, nous avons juste besoin de contrats avec les opérateurs pour compenser ces prix élevés des appareils et un meilleur support logiciel. Ces deux choses pourraient mener à beaucoup de succès si elles sont employées correctement.

Si Wear OS est si terrible, pourquoi la communauté Android est-elle si impatiente d’avoir une Pixel Watch? Ne serait-ce pas plus ou moins pareil?

K: Je pense que c’est parce qu’il y a une nouvelle opportunité avec Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm. Je vous le dis, la TicWatch Pro 3 est une très bonne montre à cause de cette puce et cela pourrait conduire à de superbes montres d’autres sociétés, nous besoin d’eux pour essayer. Une montre Pixel avec cette puce pourrait également signifier que Google se soucie enfin de Wear OS, puis fait quelque chose avec la plate-forme pour améliorer les fonctionnalités. Nous voulons une Pixel Watch parce que l’idée est qu’elle fait avancer la plate-forme pour la première fois depuis des années.

T: C’est parce que si quelqu’un peut créer une montre Wear OS décente, nous espérons que ce sera Google. Cependant, si la Pixel Watch arrive et qu’elle craint, je déclare officiellement Wear OS une plate-forme morte et je ne dirai plus jamais son nom. Serait-ce techniquement plus du même OS Wear ennuyeux? Techniquement non, car nous supposons que Google et ses partenaires ont fait beaucoup de travail sur la plate-forme à huis clos. Avec la Pixel Watch, je m’attends à une plate-forme remaniée. Croisons les doigts, mais mes attentes sont déjà faibles.

Xbox, Playstation, Switch ou PC Gaming?

K: PC

T: J’étais un grand gars de la Xbox, mais je pense que j’irai sur PS5 une fois que je pourrai en acheter une.

Que mangez-vous pour le dîner ce soir et que souhaitez-vous manger?

K: Puisque c’est vendredi, la pizza de Cicoria, le riz frit thaï au basilic épicé, ou votre garçon est en train de griller.

T: Je pense que nous faisons du chinois ce soir. Je reçois le bœuf et le brocoli, plus un chow mein au poulet. Délicieuse.

Seriez-vous intéressé à essayer le nouvel iPhone cette année?

K: La rumeur veut que nous obtenions des écrans à 120 Hz pour la première fois, alors oui, cela les rend attrayants, en supposant qu’ils s’en tiennent également aux designs de l’iPhone 12. Mais comme je possède un iPad et que je dois interagir avec lui de temps en temps, je sais que je détesterai iOS dans 2 heures et je me demanderai ce que je fais avec un iPhone.

T: Comme je l’ai dit plus tôt, l’iPhone 13 est en train de devenir le premier téléphone Apple à m’intéresser depuis environ 7 ans. Nous en aurons probablement un et le vérifierons.

* Question bonus * Que fait Ron jusqu’à ces jours?

R: Ma femme et moi allons bien. Nous travaillons tous les deux (elle est orthophoniste et je suis la directrice musicale et administratrice de notre église) et nous nous occupons de nos garçons (James a 3 ans, Thomas a 1 an et nous avons un autre enfant en route). Le week-end dernier, j’ai été ordonné diacre dans l’Église anglicane d’Amérique du Nord et dans environ un an je serai ordonné prêtre. J’ai récemment terminé ma maîtrise en théologie classique à Talbot et je continue des études et une formation en vue de devenir prêtre.

En termes de technologie, j’ai essayé le 3 XL lors de sa sortie, mais la gestion de la RAM était si mauvaise que je suis revenu à iOS (je pouvais à peine avoir trois applications ouvertes sans qu’il soit nécessaire de recharger – Kellen et les autres qui s’en sont plaints. avaient tout à fait raison, c’était mauvais). J’ai eu la démangeaison Android plus récemment et j’ai choisi le S21 Ultra, qui était un excellent appareil que je peux facilement recommander, mais j’ai fini par le vendre et je suis passé à un iPhone 12 mini. Une partie de cela était les suspects habituels (iMessage, intégration Apple, applications exclusives) et une partie de cela ne voulait plus d’un téléphone gigantesque.

C’était étrange de voir LG se retirer des téléphones récemment – quand je terminais d’écrire chez Droid Life, je parlais de la façon dont Blackberry faisait quelque chose de différent et à quel point cela était excitant par rapport aux suspects habituels de logiciels et de matériel de base corrects. De toute évidence, la réalité est que les gens veulent juste un téléphone. L’époque des designs amusants, des tentatives risquées de gagner des parts de marché et des claviers matériels est révolue. Lorsque je vendais mon S21, j’ai essayé d’activer une poignée de vieux téléphones à utiliser au cas où j’attendais l’arrivée de mon iPhone. J’ai sorti mon RAZR violet, Palm Pre 2, Droid Incredible, Nexus S, Touch Pro2, HTC Trophy … aucun d’entre eux n’a fini par fonctionner (vous ne pouvez plus activer les appareils 3G) et certains étaient très cassés en termes de technologie Web (webOS en particulier). C’était amusant de revoir ces téléphones et de se souvenir du bon vieux temps où les ROM clignotaient sur mon Droid, échangeaient des piles, sortaient de nouveaux téléphones chaque mois… juste un monde totalement différent.

Je saute pour assister à une émission de DL ou lire les dernières nouvelles de temps en temps et je me souviens avec tendresse de ces vieux jours de DL. Moto Money, le Tato Show, Box Fan, je ne vais pas avoir le Moto X mais tu devrais… C’était de bons moments. Pour ceux qui étaient là avec nous à l’époque – bravo! J’espère que vous allez tous bien.