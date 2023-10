Session du Comité International Olympique à Mumbai du 15 au 17 octobre : tout ce que vous devez savoir

L’Inde fera un grand pas en avant dans son parcours en tant que nation olympique lorsque Mumbai accueillera la 141e session du Comité International Olympique (CIO) du 15 au 17 octobre 2023. La session du CIO revient en Inde après une interruption de 40 ans. New Delhi avait accueilli la 86e édition de la session du CIO en 1983.

QU’EST-CE QU’UNE SESSION DU CIO EXACTEMENT ?

La session du CIO est l’organe décisionnel suprême du mouvement olympique. Il discute et décide des activités clés du mouvement olympique mondial, y compris l’adoption ou l’amendement de la Charte olympique, l’élection des membres et des responsables du CIO et l’élection de la ville hôte des Jeux olympiques. Par exemple, si le cricket a effectivement été retenu pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028, l’annonce officielle sera faite lors de la session de Mumbai.

COMMENT L’INDE A-T-ELLE OBTENU LES DROITS D’HÉBERGEMENT APRÈS PRES DE QUATRE DÉCENNIES ?

Une délégation indienne dirigée par Nita Ambani, la première femme indienne à être élue membre du CIO, a fait un discours convaincant lors de la 139e session du CIO à Pékin en février 2022. Mumbai a reçu un soutien massif pour sa candidature avec 99 % des voix lors de sa candidature. faveur des délégués participant au processus. La délégation indienne comprenait également Abhinav Bindra, le premier Indien à remporter une médaille individuelle aux Jeux olympiques.

Nita Ambani, qui a défendu l’avancement des sports pour les jeunes en Inde en tant que présidente de la Reliance Foundation, dont les initiatives sportives ont touché 2,15 millions de jeunes à travers le pays, a décrit la candidature réussie comme un « développement significatif » pour les aspirations olympiques de l’Inde.

« Le Mouvement olympique est de retour en Inde après 40 ans d’attente ! Je suis vraiment reconnaissante au Comité international olympique d’avoir confié à l’Inde l’honneur d’accueillir la Session du CIO à Mumbai en 2023 », avait-elle déclaré une fois la candidature gagnante de Mumbai confirmée. « Ce sera un développement significatif pour les aspirations olympiques de l’Inde et annoncera le début d’une nouvelle ère pour le sport indien. »

QUI FERA PARTIE DE LA SESSION ?

La session du CIO compte actuellement 99 membres votants et 43 membres honoraires. Plus de 600 membres de l’élite sportive mondiale sont attendus à Mumbai, ainsi que des médias internationaux d’environ 100 pays, représentant plus de 50 sports.

EN QUOI LA SESSION PEUT-ELLE CHANGER LA JEU ?

La session constituera un moment historique pour le sport indien et établira fermement l’Inde sur la carte sportive mondiale, ouvrant de multiples opportunités dans l’organisation d’événements sportifs, une infrastructure de formation de classe mondiale, le développement des talents et l’enrichissement de la vie de millions de sportifs indiens. Ce sera également un tremplin important vers les aspirations de l’Inde à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse et les Jeux olympiques à l’avenir, une ambition sur laquelle Nita Ambani s’est attardée une fois la candidature gagnante de Mumbai confirmée.

« Le sport a toujours été une lueur d’espoir et d’inspiration pour des millions de personnes dans le monde », a-t-elle déclaré. « Nous sommes aujourd’hui l’un des pays les plus jeunes au monde et je suis ravi que la jeunesse indienne puisse embrasser et expérimenter de première main la magie des Jeux olympiques. Nous rêvons de renforcer davantage ce partenariat et d’accueillir les Jeux Olympiques en Inde dans les années à venir !

En fait, dans une récente interview accordée à CNBC TV-18, le président du CIO, Thomas Bach, a donné son soutien retentissant aux ambitions de l’Inde d’accueillir des Jeux Olympiques lorsqu’on lui a demandé si le sujet serait abordé lors de la session du CIO à Mumbai.

« Cela dépend de l’Inde. Ici, nos portes et nos cœurs sont grands ouverts », a déclaré Bach. « L’Inde peut jouer un rôle beaucoup plus important dans le mouvement olympique et pour que le mouvement olympique ait un tel potentiel de croissance que celui de l’Inde. C’est bien sûr le bienvenu.

OÙ SE TIENDRA LA SÉANCE ?

La session aura lieu au Jio World Convention Center, un établissement ultramoderne de Mumbai. Situé au cœur de la ville, dans le complexe Bandra Kurla, le JWC est le plus grand centre de congrès d’Inde et a démarré ses activités début 2022. Le grand théâtre du centre culturel Nita Mukesh Ambani (NMACC) accueillera la cérémonie d’ouverture tandis que la salle d’exposition (pavillon) sera le lieu de la réunion de la session.

ALORS, EN CONCLUSION…

Cette rencontre prestigieuse devrait marquer le début d’une nouvelle ère d’engagement entre la jeunesse du pays et le mouvement olympique. Après avoir remporté sept médailles aux derniers Jeux olympiques de Tokyo, le plus grand total de médailles jamais enregistré, y compris une toute première médaille d’or individuelle en athlétisme, et revenant des Jeux asiatiques récemment terminés avec le plus grand total de médailles jamais enregistré, l’Inde est à l’aube d’un essor émergent. en tant que puissance sportive.

La session du CIO ouvrira les portes aux partenaires internationaux pour entrer en contact avec plus d’un milliard de passionnés de sport indiens, tant au niveau local qu’au niveau élite.