Session du CIO à Mumbai : la cérémonie d’ouverture rassemble des superstars du sport et du cinéma du monde entier

Mumbai : La cérémonie d’ouverture de la 141e Session du CIO s’est déroulée en présence d’une pléiade de superstars du monde du sport et du cinéma du monde entier qui se sont rendues samedi à Mumbai. Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré la session ouverte en présence du président du CIO Thomas Bach et de la membre du CIO Nita Ambani.

La session, qui se tient en Inde après 40 ans, a été honorée par le gouverneur du Maharashtra Ramesh Bais, le ministre en chef Eknath Shinde, les vice-ministres en chef Devendra Fadnavis et Ajit Pawar, le ministre des Sports de l’Union Anurag Thakur, SAR le prince Jigyel Ugyen Wangchuck du Bhoutan, de la FIFA. le président Gianni Infantino, le président de World Athletics Sebastian Coe et le président de l’IOA PT Usha, parmi d’autres dignitaires sportifs et dirigeants de fédérations sportives.

Après avoir remporté un record de médailles aux Jeux asiatiques, plusieurs athlètes indiens étaient également présents à la cérémonie.

Le champion olympique et mondial en titre Neeraj Chopra et les médaillés olympiques Abhinav Bindra et Leander Paes étaient accompagnés par PR Sreejesh de l’équipe nationale indienne de hockey.

Les stars indiennes du cricket Jhulan Goswami et Harmanpreet Kaur ont honoré l’événement aux côtés des célèbres olympiens Anju Bobby George et Anjali Bhagwat.

Les propriétaires d’équipes sportives Shah Rukh Khan, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt ont assisté à l’événement, tout comme l’acteur Deepika Padukone dont le père est le légendaire navetteur Prakash Padukone et dont la sœur Anisha Padukone est une golfeuse professionnelle.

Deepa Malik, la première femme indienne à remporter une médaille aux Jeux paralympiques, et Manika Batra, la première joueuse de tennis de table indienne à remporter une médaille aux Jeux asiatiques, figuraient également parmi les participants.

La prochaine génération d’athlètes qui ont gagné gros aux Jeux asiatiques – tels que Saurav Ghosal, Abhay Singh, Jyothi Yarraji, Jinson Johnson, Avinash Sable et Parul Chaudhary – étaient également présentes.