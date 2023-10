Session 2023 du CIO à Mumbai EN DIRECT : l’Inde est prête à accueillir les Jeux olympiques en 2036, déclare le Premier ministre Modi dans son discours d’ouverture

En savoir plus

Session du CIO à Mumbai 2023 EN DIRECT : Le Premier ministre Narendra Modi a prononcé son discours d’ouverture lors de la cérémonie d’ouverture de la session du Comité international olympique (CIO) au grand théâtre du Centre culturel Nita Mukesh Ambani (NMACC). Le Premier ministre a exprimé l’aspiration de l’Inde à accueillir les Jeux olympiques de 2036 en Inde. Le président du CIO, Thomas Bach, a quant à lui déclaré que les Jeux olympiques de Paris 2024 seraient un symbole de paix, de dialogue et d’espoir pour toute l’humanité. La session du CIO – qui se tiendra au Jio World Convention Center – revient en Inde après 40 ans et aura lieu du 15 au 17 octobre.

Une délégation indienne dirigée par Nita Ambani a fait un discours convaincant lors de la session de Pékin en 2022, à la suite de laquelle Mumbai a reçu une réponse écrasante pour sa candidature avec 99 % des voix en sa faveur.

La session du CIO est l’organe décisionnel suprême du mouvement olympique. Il discute et décide des activités clés du mouvement olympique mondial, y compris l’adoption ou l’amendement de la Charte olympique, l’élection des membres et des responsables du CIO et l’élection de la ville hôte des Jeux olympiques.

Actuellement, la session du CIO compte 99 membres votants et 43 membres honoraires. Plus de 600 membres de l’élite sportive mondiale sont attendus à Mumbai, ainsi que des médias internationaux d’une centaine de pays, représentant plus de 50 sports.

La session constituera un moment historique pour le sport indien et établira fermement l’Inde sur la carte sportive mondiale, ouvrant de multiples opportunités dans l’organisation d’événements sportifs, une infrastructure de formation de classe mondiale, le développement des talents et l’enrichissement de la vie de millions de sportifs indiens.

La session aura lieu au Jio World Convention Center, un établissement ultramoderne de Mumbai. La cérémonie d’ouverture a eu lieu au grand théâtre du Centre culturel Nita Mukesh Ambani (NMACC), tandis que la salle d’exposition (pavillon) sera le lieu de la réunion de la session.

La session du CIO ouvrira les portes aux partenaires internationaux pour entrer en contact avec plus d’un milliard de passionnés de sport indiens, tant au niveau local qu’au niveau élite.