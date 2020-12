L’organisation à but non lucratif, surtout connue pour la production de «Sesame Street», a dévoilé jeudi ses premiers Muppets Rohingya: les jumeaux Noor et Aziz, âgés de 6 ans.

Les frères et sœurs seront présentés dans les médias éducatifs en langue rohingya avec des personnages familiers comme Elmo.

Les enfants rohingyas se reconnaîtront dans les Muppets, qui vivent dans un camp de réfugiés au Bangladesh et sont entourés de la même culture, des mêmes traditions et de la même langue qu’eux.

« Noor et Aziz sont au cœur de nos efforts visant à offrir une éducation et un apprentissage précoces par le jeu aux enfants et aux soignants touchés par la crise des réfugiés rohingyas, qui ont été extrêmement touchés par la double crise du déplacement et la pandémie de Covid-19 », Sherrie Westin, président de Social Impact, Sesame Workshop, a déclaré dans un communiqué.

Selon un communiqué de Sesame Workshop, les enfants rohingyas des camps de réfugiés pourront voir comment Noor et Aziz utilisent le rire et la créativité pour apprendre, jouer et se soutenir mutuellement dans leurs efforts visant à fournir une éducation précoce indispensable aux familles de Cox’s Bazar, au Bangladesh. .

Cox’s Bazar, le plus grand camp de réfugiés au monde, abrite plus de 800 000 réfugiés rohingyas, dont plus de la moitié sont des enfants, selon le communiqué. Ces réfugiés ont fui le Myanmar pour échapper à une violente répression militaire, apportant avec eux des allégations de meurtre aveugle, de viol et de destruction de biens.

Depuis 2016, des informations font état d’une campagne de violence de masse menée par l’armée birmane dans l’État de Rakhine occidental, ciblant spécifiquement la minorité musulmane Rohingya. Des groupes de défense des droits de l’homme ont accusé le Myanmar d’actes de génocide. Mais le gouvernement a nié ces accusations, affirmant que le déplacement de la communauté Rohingya est une mesure de contre-terrorisme nécessaire et légitime.

Sesame Workshop espère que Noor et Aziz apporteront l’espoir, les rires et l’éducation indispensables aux enfants rohingyas qui croupissent dans les camps.

« Enracinés dans la riche culture Rohingya et informés par des recherches approfondies et des contributions de familles Rohingya, Noor et Aziz apporteront le pouvoir transformateur de l’apprentissage ludique aux familles à un moment où cela est plus que jamais nécessaire », a déclaré Westin.

Noor, dont le nom complet est Noor Yasmin, est une fille curieuse qui aime analyser le monde qui l’entoure et trouver des règles amusantes pour les jeux auxquels elle joue avec ses amis et sa famille. L’enfant confiant de 6 ans adore poser des questions et trouver des moyens de résoudre des problèmes.

Son frère, Aziz, est un conteur naturel qui utilise son imagination pour créer et jouer des histoires, avec des personnages comme des rois, des reines et divers animaux. Aziz aime aussi aider ses amis et sa famille et compte sur sa sœur pour l’amour, le rire et le soutien.

Ces nouveaux Muppets font partie du programme humanitaire Play to Learn de Sesame Workshop, en partenariat avec la Fondation LEGO, Global TIES for Children de l’Université de New York, l’organisation de développement du Bangladesh Base Realignment and Closure et l’International Rescue Committee.

Ce n’est pas la première initiative de Sesame Workshop visant à aider les réfugiés. L’année dernière, Sesame Workshop et l’International Rescue Committee ont uni leurs forces pour aider les enfants réfugiés syriens à travers des programmes d’apprentissage éducatif, y compris le lancement d’un nouveau spectacle « Sesame Street » en arabe.