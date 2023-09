Sesame Street, Pinocchio et Peanuts lancent de nouvelles figurines Super7

Préparez-vous à découvrir des objets de collection SuperSize de Super7, disponibles dès aujourd’hui.

io9 a un aperçu exclusif de la prochaine gammep pour SuperSize qui continue de s’agrandir juste à temps pour les vacances. Super7CdeOunder/PDG Brian Flynn a partagé, « Notre ligne SuperSize est plus qu’un simple jouet, c’est une œuvre d’art. Notre objectif est d’offrir à nos fans une figurine qui semble tout droit sortie d’un dessin animé et qui entre dans votre collection.

Ces figurines sont énormes—à 17 pouces, ces les statues en vinyle sont tout un ensemble. Nous avons votre premier aperçu de La rue Sésame Super Grover, Pinocchio de Disney dans la variante Pleasure Island Donkey et Cacahuètes Galette à la menthe poivrée. Flynn a poursuivi : « L’aspect le plus important de nos figurines SuperSize est qu’elles évoquent notre processus de pensée Super7 plus vaste qui se concentre sur la qualité, le savoir-faire et, plus important encore, la joie. Avec des chiffres allant de Cacahuètes à Disney à Rue de Sesamenous voulons que SuperSize soit émotionnellement pertinent pour notre communauté d’une manière qui reflète le talent artistique et la tactilité que nous mettons dans tous nos produits.

Jetez un œil à la collection dans cette galerie!