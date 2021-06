Fraîchement sorti d’une série d’épisodes célébrant le mariage homosexuel et expliquant pourquoi la couleur de la peau est au cœur de l’identité noire, Sesame Street a publié une nouvelle chanson exhortant les Américains d’origine asiatique à être «fiers de vos yeux».

Dans un clip vidéo publié cette semaine, Analyn, une Philippine américaine, raconte à ses amis Wes et Alan qu’elle a été victime d’intimidation pour sa forme « oblique » les yeux. Ses amis l’encouragent avec une chanson lui disant que « Vos yeux racontent l’histoire de votre famille. Ils montrent d’où vous venez et comment vous êtes devenu. La couleur, la forme et la taille doivent toujours vous rendre fier de vos yeux.

Le message réconfortant a été expliqué par The Hill comme un effort pour combattre « attaques et rhétorique anti-asiatiques ». Aussi réconfortant que puisse être son message, il reste douteux qu’une chanson de Sesame Street fasse quelque chose pour arrêter la récente vague d’agressions contre les Américains d’origine asiatique dans les grandes villes des États-Unis.

Avec l’attention des médias sur le racisme anti-asiatique, les célébrités se sont également retrouvées dans l’eau chaude récemment pour des commentaires passés sur les Asiatiques. La pop star Billie Eilish s’est excusé cette semaine après une vidéo d’elle prononçant le mot « fente » à l’adolescence est devenu viral, et la joueuse de football et féministe au franc-parler Megan Rapinoe est actuellement confrontée à la controverse pour un tweet de 2011 adressé à sa coéquipière Natasha Kai déclarant « tu as l’air asiatique avec ces yeux fermés ! »

Sesame Street a diffusé toute une gamme de segments réveillés ces derniers mois, avec des critiques mitigées. Dans un épisode en mars, Wes et son père, tous deux noirs, ont expliqué à Elmo que la couleur de leur peau « est une partie importante de qui nous sommes ». Certains commentateurs se demandaient à l’époque comment de tels mots seraient diffusés si un personnage blanc les prononçait.





Plus récemment, l’émission a présenté un couple homosexuel marié et leur fille en l’honneur du mois de la fierté, sous les acclamations des militants LGBT.

L’émission commente régulièrement des événements d’actualité, et ses créateurs ont été éreintés l’année dernière pour une « déprimant » et « dystopique » Apparition de CNN avertissant les enfants d’emballer leur social « bâtons de distanciation » lors du retour à l’école pendant la pandémie de coronavirus.

