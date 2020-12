BANGKOK – Noor et Aziz, jumeaux de six ans, vivent dans le plus grand camp de réfugiés du monde. Ce sont des musulmans rohingyas qui ont échappé au nettoyage ethnique dans leur Myanmar natal pour se réfugier au Bangladesh voisin. Ce sont aussi des Muppets.

Jeudi, Sesame Workshop, l’organisation à but non lucratif qui dirige l’émission télévisée d’éducation précoce «Sesame Street» et opère dans plus de 150 pays, a dévoilé Aziz et Noor comme les derniers Muppets de leur casting de personnages.

Les jumeaux apparaîtront avec Elmo et d’autres Muppets célèbres dans des programmes éducatifs sur les mathématiques, les sciences, la santé et d’autres sujets qui seront présentés dans les camps.

Inscrivez-vous à la newsletter The Morning du New York Times

Ils parleront le rohingya, la langue d’un groupe de personnes que les autorités birmanes ont refusé de reconnaître comme une ethnie légitime. Sesame Workshop a créé un nouveau programme en rohingya en partenariat avec la Fondation Lego, l’International Rescue Committee et BRAC, une organisation caritative fondée au Bangladesh.

«Ils font partie des enfants les plus marginalisés de la planète», a déclaré Sherrie Westin, présidente de l’impact social du Sesame Workshop, qui s’est rendue plusieurs fois dans les camps de réfugiés rohingyas pour aider à formuler les personnages et les scénarios des jumeaux Muppet. «Pour la plupart des enfants rohingyas, ce sera la toute première fois que les personnages des médias leur ressemblent, leur ressemblent et reflètent vraiment leur riche culture.»

Plus de la moitié des habitants des camps de réfugiés rohingyas au Bangladesh sont des enfants. Beaucoup ont subi des traumatismes après que les forces de sécurité au Myanmar les ont forcées à quitter leurs villages, assassinant certains de leurs pères et violant leurs mères.

Une enquête de Médecins sans frontières, publiée à la suite d’une campagne brutale en 2017 qui a contraint plus de 750000 Rohingyas à fuir le pays en l’espace de quelques mois, a révélé qu’au moins 730 enfants de moins de 5 ans avaient été tués de fin août à fin septembre de cette année.

L’héritage de la violence persiste au Bangladesh et a été incorporé dans l’histoire des Muppets. Noor, l’un des jumeaux Muppet, a peur des bruits forts, tout comme de nombreux enfants rohingyas aujourd’hui, alors que des coups de feu résonnent dans leurs souvenirs.

L’histoire continue

Sesame Workshop a longtemps cherché à défendre la diversité et la justice sociale. Les Muppets et leurs jeunes camarades de jeu sur Sesame Street ont eu l’autisme, le VIH et le syndrome de Down. Ils sont sans abri et ont lutté contre la stigmatisation d’avoir un parent incarcéré. Un Muppet afghan a illustré l’importance de l’éducation des filles.

Noor et Aziz, tels que conceptualisés par Sesame Workshop, sont ludiques et s’entendent bien. Aziz, un garçon, aide la famille dans les tâches ménagères et est imprégné de la tradition Rohingya du conte. Noor, une fille, est confiante et adore apprendre. La programmation a choisi de les décrire spécifiquement comme des jumeaux afin qu’ils puissent jouer ensemble en tant que fille et garçon d’une manière que d’autres frères et sœurs de cette communauté musulmane traditionnelle pourraient ne pas pouvoir faire aussi facilement.

«En modélisant les filles et les garçons en étant égaux, en ayant des personnages qui aiment apprendre, il est important que nous n’inspirions pas seulement les jeunes filles, en leur donnant un sentiment de possibilité qu’elles n’ont peut-être pas eu, mais que nous en montrions peu. garçons que les filles peuvent avoir des rôles et responsabilités égaux », a déclaré Westin.

La programmation dépeint les Muppets Rohingya comme vivant dans un vaste dédale d’abris de tentes où plus d’un million d’apatrides, pour la plupart, sont entassés avec peu d’espoir de retourner au Myanmar. Les responsables de l’ONU ont suggéré que leur exode porte les marques du génocide.

La vie dans les camps de réfugiés Rohingya peut être bien plus dure que ce que suggèrent les histoires de Noor et Aziz. Les filles, qui sont souvent exclues de l’école, ont tendance à se marier avant d’atteindre l’âge adulte pour alléger le fardeau financier de leur famille. Cette année, des centaines de filles rohingyas ont passé des mois en mer dans des bateaux de pêche surchargés pour tenter de se rendre en Malaisie, où elles avaient été promises comme enfants mariées à des hommes rohingyas travaillant comme travailleurs sans papiers. Des dizaines sont morts pendant le voyage.

Vendredi, à Kutupalong, le plus grand des camps de réfugiés rohingyas au Bangladesh, Ajmat Ara, 8 ans, a secoué la tête lorsqu’on lui a demandé si elle connaissait une collection de personnages à fourrure appelée les Muppets. Contrairement à beaucoup de filles, elle a de la chance et fréquente une école dirigée par une association caritative éducative.

«Nous apprenons l’anglais et le birman à l’école», a-t-elle dit, avant de s’enfuir pour jouer.

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.

© 2020 The New York Times Company