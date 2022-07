Sesame Solar vend des nano-réseaux d’énergie propre pour les catastrophes

La startup Sesame Solar, basée au Michigan, produit ce qu’elle considère comme le premier nanoréseau mobile entièrement renouvelable au monde pour les secours en cas de catastrophe naturelle. Ses unités peuvent être utilisées comme centres de communication et de commandement mobiles, unités médicales, cuisines et même logements temporaires. Les systèmes peuvent être prêts à l’emploi dans les 15 minutes suivant l’arrivée.

La plupart des unités mobiles comme celles-ci ont été alimentées au carburant diesel, qui émet du dioxyde de carbone lorsqu’il est brûlé, ce qui contribue au changement climatique.

Mais les unités de Sesame ont des panneaux solaires sur le dessus qui se déploient, donnant son nom à l’entreprise – une référence au “sésame ouvert”.

“L’ensemble du concept est qu’aucun combustible fossile n’est nécessaire pour pouvoir disposer de jours ou de semaines d’autonomie énergétique après une catastrophe climatique extrême, comme un ouragan, une tornade ou un incendie de forêt, ou un événement de panne de réseau en Californie… ou un cyber -attaque, ou chaque fois que le réseau est en panne”, a déclaré la co-fondatrice et PDG de Sesame, Lauren Flanagan.

“Nous combinons le stockage solaire et par batterie, ou nous avons également d’autres sources d’énergie renouvelable, nous utilisons de l’hydrogène vert comme énergie de secours. Et nous pouvons faire de petites éoliennes si les conditions le permettent”, a ajouté Flanagan.

Sesame vend les systèmes entre 100 000 $ et 300 000 $, ou plus pour des installations plus importantes comme une clinique médicale complète. Il s’est vendu à plus de 50 unités depuis son lancement en juin dernier. Ses clients incluent déjà l’US Air Force, ainsi que des câblodistributeurs comme Cox et Comcast.

“Il y a eu 18 catastrophes climatiques de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis au cours des 18 derniers mois. Et il est rare que vous trouviez une entreprise qui a déjà des revenus, qui a déjà des clients, qui a déjà eu un impact sur le monde et qui l’a fait sur un budget minime », a déclaré Vijay Chattha, de VSC Ventures, l’un des investisseurs soutenant Sesame Solar.

D’autres incluent Morgan Stanley, Pax Angels et Belle Capital. La société n’a levé que 2 millions de dollars jusqu’à présent, ce qui peut sembler très peu pour une entreprise au potentiel aussi large. Mais Flanagan a déclaré que les revenus avaient triplé l’année dernière et devraient recommencer cette année.

“La raison pour laquelle nous n’avons pas levé beaucoup de capitaux, c’est parce que nous avons des revenus. Je suis une sorte d’opérateur de la vieille école, je crois qu’il faut s’adapter au marché des produits, trouver des clients qui paieront, itérer et l’améliorer et essayer de courir aussi près que possible du seuil de rentabilité, et puis vous avez des options, n’est-ce pas ?” dit-elle.

L’un d’eux est un nouveau modèle commercial potentiel où, plutôt que de vendre les unités, l’entreprise les louerait. Elle veut embarquer la FEMA avec quelque chose comme ça, qui, selon elle, changerait la donne.

Divulgation : Comcast est propriétaire de NBCUniversal, la société mère de CNBC.