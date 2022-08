Sesame Place supprime toutes les images de Rosita du parc à thème

L’incident viral de Sesame Place qui a régné sur Internet pendant environ une semaine est de retour dans le cycle de l’actualité après Courrier quotidien a publié un rapport sur la suppression du personnage controversé en question. “Rosita” a essentiellement été éliminée du parc à thème pour enfants à la suite d’un contrecoup massif lorsque des vidéos ont montré que plusieurs enfants noirs se voyaient refuser toute interaction avec la mascotte.

On dit que plusieurs bâtiments, dont un restaurant nommé “Rosita’s Cocina”, ont été fermés depuis juillet. Selon les employés du site de Philadelphie, tout ce qui porte le visage du personnage est un habillage.

«Elle a été entièrement retirée du défilé depuis les allégations de racisme.

«Aucun des personnages ne marche plus dans la rue lors du défilé, et toute rencontre et salutation pour elle a été annulée.

«C’est tout à cause des allégations, ils ne veulent pas que quiconque fasse potentiellement les mêmes affirmations.

“Essentiellement, Rosita a été annulée et je ne pense pas qu’elle reviendra de si tôt.”