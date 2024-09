Sesame Place a échappé à un procès de 25 millions de dollars par un jury fédéral après que le personnage a été accusé d’ignorer les enfants noirs dans un clip viral

Le procès pour discrimination raciale de 25 millions de dollars intenté contre Sesame Place, alléguant que l’un des personnages du parc à thème avait délibérément ignoré des enfants noirs, a été rejeté.

Un jury fédéral de Philadelphie a voté « non » à l’unanimité mercredi après avoir déterminé que SeaWorld Parks and Entertainment, la société propriétaire du parc d’attractions basé en Pennsylvanie, n’était responsable d’aucun acte répréhensible, selon NBC 10.

La controverse a éclaté en juillet 2022 lorsqu’une vidéo virale a montré l’artiste-interprète d’un parc d’attractions semblant refuser d’interagir avec deux jeunes enfants noirs ou de les saluer lors de défilés et de rencontres.

La controverse a commencé après qu’une vidéo publiée en juillet 2022 a montré l’un des personnages de Sesame Place semblant ignorer deux jeunes filles noires. AP

La vidéo a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux.

Il semblerait que les deux filles soient ignorées par le personnage de Rosita de « Sesame Street » après avoir tendu les bras pour un high five.

L’acteur de caractère a même semblé secouer la tête en signe de « non » en passant devant eux.

L’avocat de la famille new-yorkaise, B’Ivory LaMarr, voulait que SeaWorld Parks and Entertainment couvre toutes les dépenses liées à la santé mentale des filles, affirmant qu’elles souffrent d’une « grave détresse émotionnelle » en raison du traitement présumé.

Au total, 150 familles ont contacté LaMarr, alléguant des incidents similaires chez des artistes du parc après la vidéo initiale, NBC 10 signalé.

Sesame Place a rapidement publié une déclaration suite à l’incident après avoir fait face à une réaction incessante.

« L’interprète de Rosita n’a pas intentionnellement ignoré les filles et est dévasté par le malentendu », a écrit le parc à thème.

« L’interprète qui incarne le personnage de Rosita a confirmé que le geste de la main « non » vu à plusieurs reprises dans la vidéo n’était pas adressé à une personne en particulier, mais plutôt en réponse à plusieurs demandes d’une personne dans la foule qui demandait à Rosita de tenir son enfant pour une photo, ce qui n’est pas autorisé. »

À la suite de ces incidents, Sesame Place a annoncé que l’ensemble du personnel suivrait une formation sur les préjugés et réviserait ses pratiques pour identifier les changements nécessaires.

Cependant, suite à l’attention suscitée par la vidéo initiale, d’autres familles ont commencé à formuler des plaintes similaires contre Sesame Place, selon NBC 10.

Une deuxième vidéo a ensuite émergé d’un incident similaire dans le parc où une fillette noire de 5 ans semblait avoir été snobée à Sesame Place par plusieurs employés du parc déguisés en personnages.

Le père de la fille, Quinton Burns, est celui qui a déposé une plainte collective de 25 millions de dollars contre SeaWorld Parks, le propriétaire de Sesame Place, pour « discrimination raciale généralisée et effroyable » après avoir affirmé que sa fille, Kennedi, avait été ignorée.

Le procèsqui était représenté par le cabinet d’avocats Murphy, Falcon & Murphy basé à Baltimore, a affirmé que Kennedi avait été ignorée par quatre personnages lors de l’événement du 18 juin 2022 au parc de Pennsylvanie en raison de sa race : « Les artistes de SeaWorld ont facilement interagi avec de nombreux clients blancs dans une situation similaire. »

La famille impliquée dans la vidéo initiale des deux filles ignorées par Rosita n’était pas plaignante dans le recours collectif.

Une deuxième vidéo a ensuite émergé d’un incident similaire dans le parc où une fillette noire de 5 ans semblait avoir été snobée à Sesame Place par plusieurs employés du parc déguisés en personnages. YouTube/Murphy Falcon Murphy

Après avoir été jugé non responsable mercredi, Sesame Place a publié une déclaration remerciant le jury pour son verdict.

« Les faits présentés démontrent que nous traitons nos visiteurs de manière égale. Nous voulons que chaque visiteur de notre parc se sente accueilli et en sécurité lorsqu’il nous rend visite et qu’il puisse voir et ressentir des aspects de lui-même dans les expériences que nous créons », a déclaré un porte-parole du parc NBC 10.

« Nous sommes fiers du rôle que nous jouons dans la création de souvenirs durables, en particulier pour nos plus jeunes clients. Nous apprenons et nous améliorons constamment et nous nous engageons à utiliser nos parcs pour contribuer à créer une expérience plus inclusive pour nos clients. »