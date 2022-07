Sesame Place a claqué lorsque des filles noires ont été snobées dans une vidéo virale

Disney sera à jamais “L’endroit le plus heureux sur Terre”, mais un parc d’attractions surnommé “Sesame Place” ne devrait pas être trop loin derrière. L’aire de jeux pour enfants est basée, bien sûr, sur l’émission de longue date Sesame Street et est destinée à faire sourire les petits enfants de toutes les couleurs, croyances et caractérisations. Malheureusement, ce n’est pas ce qui s’est passé le week-end dernier…

Des filles noires snobées à Sesame Place par le personnage de Rosita

Sesame Place à Philadelphie subit actuellement un feu nourri sur tous les réseaux sociaux après que des millions de personnes ont maintenant visionné une vidéo virale où deux filles noires étaient visiblement bouleversées après avoir attendu avec enthousiasme un câlin d’un personnage nommé Rosita. Dans la vidéo, Rosita marche sur un chemin de parade en serrant dans ses bras, en saluant et en donnant des high-five à la foule d’enfants. Les deux filles excitées ont attendu leur tour pour avoir une interaction avec Rosita mais ont été tristes après que le gros muppet à fourrure leur ait fait un signe de doigt “non” comme si c’était Dikembe Mutombo après avoir bloqué un tir sur le terrain de basket.

Inutile de dire que la mère des filles était sur TEN et elle a partagé sa colère avec ses abonnés sur Instagram.

Sesame Place a tenté d’éteindre le feu, mais le dentifrice était déjà sorti du tube et personne n’essaie d’entendre cette merde.

Une seule petite excuse pour l’application Notes ne suffira pas. Surtout pas quand des célébrités de premier plan comme Kelly Rowland interviennent.

Comme si ce feu de benne avait besoin de plus d’essence, il y a encore PLUS de vidéos d’enfants noirs complètement ignorés par cette Rosita !

Wtf se passe-t-il vraiment à Sesame Place? Cela pourrait aussi bien être un rassemblement Trump !

Mieux vaut croire que Twitter va faire son travail et trouver la personne qui portait le costume de mascotte. Cette personne pourrait tout aussi bien supprimer son compte maintenant…