Ses romances les plus célèbres à ce jour – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock/Chelsea Lauren/Shutterstock

Camila Mendes est une actrice connue pour son travail sur Riverdale.

Elle sort actuellement avec la personnalité d’Internet, Rudy Mancuso.

La starlette était autrefois en couple avec Charles Melton.

Le Riverdale La finale de la série devrait être diffusée le 23 août 2023.

Camila Mendes29 ans, a rapidement atteint le statut de la liste A après avoir décroché le rôle de Veronica dans l’émission à succès CW, Riverdale. Elle s’est également diversifiée et a agi avec certains des autres grands noms de l’industrie, tels que Sophie Turnerdans la prochaine fonctionnalité de Netflix Étrangers. Interrogé par Elle ce que la célébrité signifie pour elle, Camila a déclaré : « Vous pouvez utiliser la célébrité comme un acte de vengeance. La célébrité est un excellent outil pour dire : « Regarde-moi maintenant. Et j’ai vraiment ressenti cela au début de ma carrière. J’étais comme, ‘Hé, tous les ex qui m’ont baisé ! Toutes les amitiés où nous nous sommes disputés ! Regarder! Être séparé de toi m’a vraiment fait du bien !’ Mais en fin de compte, ce n’est pas réel.

Camila a quelques ex qu’elle peut certainement rendre jaloux avec tout son succès. Cependant, elle a été ouverte sur la difficulté des rencontres dans une industrie aussi stressante. Voir ci-dessous pour en savoir plus sur l’histoire des relations de Camila avant RiverdaleLa finale de la série sera diffusée le 23 août 2023 !

Ian Wallace

Camila Mendes et Ian Wallace sono insieme depuis 2 ans et 4 mois. (septembre 2031- 2016) pic.twitter.com/pJEcErvMdf – Drame Lavinia (@ ___livia95___) 27 mars 2022

Mendes et directeur de la photographie Ian Wallace datées entre 2013 et 2017, par Lourd. Pour leur troisième anniversaire, l’actrice a publié un hommage supprimé depuis à son ancien beau. « Trois ans avec ce charmeur », a-t-elle écrit à côté d’une photo avec lui. « Reconnaissant pour l’inspiration sans fin et l’amour inconditionnel que vous me donnez. Je t’aime tellement, Ian Wallace, et j’ai la chance de vivre pleinement à quel point tu es rare et spécial. Joyeux anniversaire, mon amour. Malheureusement, ils se sont séparés peu de temps après leur anniversaire.

Victor Houston

Victor Houston et Camila ont commencé à se fréquenter en 2018, et le Palm Springs l’actrice a confirmé la romance à E ! Nouvelles cette année-là à l’événement Beautycon de Los Angeles. Une source a déclaré à la publication que les deux se fréquentaient depuis avril environ et qu’ils se connaissaient en fréquentant des lycées voisins en Floride. Avant la confirmation, Camila a dit Nylon qu’il y avait une « perspective » dans sa vie amoureuse qui n’était pas acteur. « Et c’est, je pense, pourquoi c’est si génial. C’est quelqu’un complètement en dehors de l’industrie. C’est drôle parce que j’hésite davantage à en parler parce que je ne veux pas qu’il lise ça », a-t-elle expliqué. Camila a mis fin à la relation en août, en tant que source pour E ! Nouvelles a affirmé qu’elle n’était plus « prête à être dans cette relation ».

Charles Melton

Camille et Charles Melton a suscité des rumeurs de rencontres en septembre 2018 lorsque l’actrice a partagé une photo (voir ci-dessous) du casting de Riverdale en vacances. L’instantané montrait Camila et Charles partageant une serviette et ayant l’air un peu confortable. Ils ont rendu public leur relation le mois suivant et n’ont plus du tout caché leur romance à partir de ce moment-là. « Je l’ai fait parce que les gens spéculaient. Je veux pouvoir vivre une vie normale. Comme, ‘Ouais, je sors avec cette personne – et alors?’ Mais je suis le genre de personne qui continue à parler et puis tout d’un coup, j’en ai trop dit. Pourtant, je veux pouvoir l’embrasser et ne pas y penser », a-t-elle déclaré. Fox News en décembre 2018 sur les raisons pour lesquelles elle a cessé de cacher sa nouvelle relation. En juin 2019, les tourtereaux allaient toujours aussi bien et ont même été aperçus en douce étreinte à Paris près de la Tour Eiffel.

Cependant, à la fin de l’année, le couple s’est séparé. « Cami et Charles sont séparés depuis quelques mois maintenant », a déclaré une source proche du couple. E ! Nouvelles en décembre 2019. « Leur relation s’est intensifiée très rapidement et ils prennent maintenant le temps de se concentrer sur leur travail et sur eux-mêmes. »

Grayson Vaughan

Camila a été repérée avec le photographe Grayson Vaughan tout au long de l’été 2020 et est devenu officiel Instagram avec lui le 3 septembre de la même année avec une photo remplie de PDA. La photo montrait le doux couple en train de s’embrasser dans un jet privé. « Ce genre d’amour à distance », a déclaré Camila dans la légende. Cependant, leur amour s’était éteint en mars 2021, une source confirmant leur rupture à E ! Nouvelles. « Il n’y a pas eu de drame du tout, et ils sont toujours amis. Leur relation a juste suivi son cours », a noté l’initié.

Rudy Mancuso

Le petit ami le plus récent de la beauté brune est une personnalité Internet, Rudy Mancuso, 31. Le duo a été lié pour la première fois en novembre 2022 après que Camila soit allée sur Instagram pour partager une photo de lui semblant embrasser sa tête. « mise à jour de la vie », a-t-elle légendé le carrousel de photos. À la Saint-Valentin 2023, Rudy et sa principale dame étaient officiels sur Instagram ! « moi valentine. je t’aime tellement », a-t-elle légendé la photo du PDA, accompagnée d’un emoji de lettre d’amour.

Lors d’une interview de janvier 2023 sur le Devenir mental podcast, Camila a parlé de sa nouvelle romance et de sa phase de «lune de miel». « Je pense que je vais le garder comme ça, pour l’instant. Je ne sais pas, je change constamment de point de vue là-dessus », a-t-elle déclaré à propos de garder la romance au plus bas. « Parce que le truc, c’est que j’aime tellement quand j’aime que je veux toujours montrer mon amant… Je deviens tellement pâteuse avec ça [stuff].”

Plus encore, la starlette a jailli de ce que Rudy lui faisait ressentir. « Je suis toujours en lune de miel [phase], mais c’est une de ces situations où j’ai vraiment l’impression d’essayer de me tempérer », a ajouté Camila. « Je ne veux pas parler au-delà, mais j’ai l’impression de l’avoir connu toute ma vie, et c’est quelque chose que je n’ai jamais ressenti auparavant. » Rudy, pour sa part, a récemment montré sa petite amie via Instagram le 17 juillet 2023. Il n’a pas sous-titré la photo, cependant, c’était toujours un moment super mignon d’eux deux portant des tenues jaunes.