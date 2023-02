Ses réactions d’ennui deviennent virales – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : CBS

Ben Affleck a assisté aux Grammy Awards avec sa femme Jennifer Lopez, mais il n’avait pas l’air ravi d’être là. Ben et Jen ont sauté le tapis rouge, mais étaient assis à l’avant de la salle lors de la cérémonie de remise des prix. J.Lo était présent en tant que présentateur, et Ben était à ses côtés pour le spectacle de quatre heures. Cependant, chaque fois que les caméras se tournaient vers lui, il avait l’air “misérable”, selon les fans sur Twitter.

Ben Affleck veut rentrer chez Jen. Tout le monde dans cette vidéo semble vibrer sur une chanson différente 😂 pic.twitter.com/a3KlNyVskD — Sakshi Narula (@mssakshinarula) 6 février 2023

À un moment donné, tout le monde était debout dansant sur une performance, mais lorsque les caméras se sont tournées vers Ben et Jen, il hochait à peine la tête en direction de la chanson. “Ben Afleck veut rentrer à la maison Jen”, quelqu’un a légendé une vidéo du moment sur Twitter. À un autre moment, Jennifer tremblait au son de la musique sur son siège, tandis que Ben regardait autour de lui sans enthousiasme.

Ben Affleck s’inquiétant si P Diddy allait se produire dans 50 Years of Hip Hop…. pic.twitter.com/JEhzDApVTa — Stacy Wofsy (@wofsy_stacy) 6 février 2023

Après une pause publicitaire, l’hôte Trevor Noé était assis juste à côté de Jen et Ben pour commencer le segment suivant. Les deux semblaient ne pas se rendre compte que les caméras avaient recommencé à tourner et une brève interaction entre eux a eu lieu. Ben a chuchoté à l’oreille de Jen et elle a semblé le gronder légèrement en réponse. Une fois qu’ils ont réalisé que les caméras étaient sur eux, Jennifer s’est mise au garde-à-vous et a souri aux téléspectateurs à la maison.

Je suis désolé mais c’est un homme misérable ! #BenAffleck pic.twitter.com/Arub523rSz – FIER TRUMP HATER 🌊🌊🌊 (@azardey3) 6 février 2023

Les fans sur Twitter ont commencé à suivre Ben pour ses réactions à tout ce qui se passait. “Ben Affleck est à quoi ressemblent tous les hommes traînés à une fête de naissance en couple”, a plaisanté une personne, tandis qu’une autre a ajouté: “Ben Affleck préférerait être n’importe où ailleurs qu’au premier rang des Grammys en regardant Stevie Wonder écraser Higher Ground.”

Cette année, Jennifer sortira son nouvel album, C’est moi maintenantqui fait suite au record de 2002 C’est moi… Alors. Le premier album a été sorti lors de la première romance de Jen et Ben, ce qui les a amenés à annuler leurs fiançailles en 2004. Cependant, les deux se sont reconnectés et se sont remis ensemble en 2021. Ils ont finalement réussi à se rendre dans l’allée au cours de l’été 2022, et Jen parle de raviver la relation sur son nouveau disque.

