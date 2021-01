Amrita Arora, l’acteur toujours aussi jeune, est l’une des rares actrices de Bollywood à avoir réussi à rester en forme et suave même dans la quarantaine. Ayant joué dans près de 20 films, elle est actuellement une mère passionnée de deux enfants.

Entrant dans la 43e année, Amrita Arora a sans effort conservé son charme et son élégance comme en témoignent ses superbes photos.

Surtout vue avec son gang de filles, Amrita est utilisée pour célébrer ses anniversaires avec ses besties – Kareena, Karishma, Malaika ainsi que Arjun Kapoor, Saif, Natasha Poonawala, Maheep Kapoor, Riteish Sidhwani, et un groupe de familles de B- ville.

Au milieu de la notion répandue selon laquelle une actrice ne peut jamais être amie avec une autre actrice, nous avons ici la ravissante Amrita Arora dont l’amitié avec Kareena a fait beaucoup parler.

De plus en plus nombreux, ils continuent de partager une grande camaraderie et de nous fixer des objectifs d’amitié majeurs. Nous pouvons être témoins de leur adorable relation à travers les photos qu’Amrita continue de partager sur les réseaux sociaux.

Voici quelques photos d’Amrita avec sa bande de filles pétillantes:

En les regardant, on peut voir que les amis sont comme des diamants, pour toujours. Sous-titré «Ça a été une fortune de souvenirs…», on peut voir les amigos ricaner, passer un gala.

Avec Karishma, Malaika, la future maman Kareena et une autre amie, ils sont tous souriants pour accueillir les nouveaux départs.

Amrita a republié cette jolie photo de son gang de filles réunis, l’air tout à fait magnifique. Hashtags-major manquant continue à dire à quel point leur lien est profond.

Ce collage de son groupe d’amis en train de faire la sieste est tellement adorable. Sous-titré « Des amis qui font la sieste ensemble, restent pour toujours » – continue à montrer leur unité et leur solidarité au milieu des jours de fermeture à l’écart.

Ce gang de filles est amusant et amusant. Cette photo de leur déjeuner est tout simplement fabuleuse et nous fait nous asseoir et planifier une rencontre avec notre gang de filles.

Sous-titrée «Onam madness», cette photo nous donne un aperçu de la façon dont elle célèbre les festivals avec ses amis, avec autant d’enthousiasme et d’enthousiasme.

Chaque photo parle mille mots de la belle et profonde amitié qu’elles partagent.