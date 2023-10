Ses parents l’ont protégé des tirs lors de l’attaque du Hamas. Il a survécu. Ils n’ont pas

Un adolescent israélo-américain a survécu au siège de sa maison par des attaquants du Hamas ce week-end après que ses parents l’ont protégé des tirs mais ont eux-mêmes été tués.

La famille vivait dans un kibboutz du sud d’Israël, près de la frontière avec Gaza. Ils ont eu moins d’une minute pour se mettre en sécurité après avoir été alertés de l’attaque.

Alors que les combattants envahissaient leur maison, ils se sont précipités dans une petite pièce destinée à les protéger des attaques à la roquette. Shlomi Mathias a eu le bras arraché en essayant de maintenir les combattants hors de la pièce, ont indiqué des proches. Alors que les combattants parsemaient la pièce de coups de feu, Debbie Mathias a crié à son fils, Rotem, de descendre. Puis elle a été abattue ; la balle l’a traversée et l’a touché au ventre.

Rotem Mathias, 16 ans, est resté sous sa mère et a fait le mort pendant environ 30 minutes avant de courir se réfugier sous un lit et finalement de se cacher sous une couverture dans la buanderie adjacente, ont déclaré des proches à l’Associated Press. À deux reprises, Rotem Mathias a réussi à échapper aux combattants – dont certains rient – ​​avant d’être secouru par les soldats israéliens.

« La dernière chose que mon père a dit, c’est qu’il a perdu son bras. Puis ma mère est morte sur moi », a déclaré Rotem Mathias à ABC News dans une interview depuis l’hôpital où il était soigné pour des blessures par balle et par éclats d’obus. Il a été libéré mardi.

«J’ai juste arrêté ma respiration. Je l’ai abaissé autant que possible. Je n’ai pas bougé et j’étais terrifié », a-t-il déclaré. «Je n’ai fait aucun bruit. J’ai prié pour n’importe quel dieu. Je m’en fichais vraiment de quel dieu. J’ai juste prié pour un dieu afin qu’ils ne me trouvent pas.

Le calvaire de la famille s’est déroulé lors d’une conversation de groupe tôt samedi matin, à commencer par le message du couple disant qu’ils avaient entendu des voix en arabe, des bris de verre et des coups de feu. Puis ils sont restés silencieux pendant 20 minutes avant que Rotem Mathias ne réponde : « Maman et papa sont morts, désolé. Appelez les secours. »

Pendant les 10 heures suivantes, des proches, dont le beau-frère de Deborah Mathias, Eran Shani, sa femme et ses filles, ont soutenu Rotem. À un moment donné, ils ont réussi à convaincre un médecin de se joindre à l’appel pour interroger Rotem Mathias sur son niveau de saignement et évaluer la situation.

Shani a déclaré à AP que sa femme, psychothérapeute, avait tenté de calmer Rotem pendant « plusieurs heures avant l’arrivée des soldats. Il saignait. Il a abandonné à plusieurs reprises. Il ne savait pas s’il allait survivre ou non. »

Pendant ce temps, les deux autres filles des Mathias, Shir, 21 ans, et Shakked, 19 ans, se cachaient séparément dans leur propre pièce sécurisée du kibboutz, à quelques minutes de leurs parents. Ils ont reçu un message de leur mère leur indiquant que des combattants étaient dans le kibboutz et qu’ils ne devaient pas « ouvrir la porte ».

« Tout ce que nous pouvions entendre, c’était des coups de feu, des gens qui criaient, des bombes qui explosaient, des voitures qui explosaient », a déclaré Shir Mathias, se rappelant comment elle s’est cachée pendant plus de 12 heures avant que ses deux sœurs ne soient secourues par des soldats.

« C’est comme si vous fermiez les yeux, vous pourriez penser que vous êtes dans une salle de cinéma. Puis vous ouvrez les yeux et vous réalisez : je suis dans ma chambre. Je suis chez moi. C’est réel », a-t-elle déclaré à AP. « Nous pouvions entendre des missiles tomber. On les entendait siffler et exploser. C’était fou. Je n’ai jamais rien entendu de pareil. C’était terrifiant.

À la tombée de la nuit, Shakked Mathias part à la recherche de sa sœur.

« J’ai fait mon sac aussi silencieusement que possible, j’ai couru jusqu’à l’appartement de ma sœur et j’ai frappé à sa porte. Elle pensait que j’étais un terroriste. J’ai appelé son nom et elle s’est ouverte », a déclaré Shakked Mathias. « À partir de ce moment-là, nous étions ensemble. Et la première chose que je lui ai demandé : « Pensez-vous que… maman et papa sont morts ? Pensez-vous que notre frère va bien ?’

Ils ont failli être rattrapés par des combattants du Hamas qui ont frappé à leur porte et ont allumé une lampe de poche à l’intérieur. Après le départ des combattants, Shir Mathias a commencé à appeler frénétiquement tous ceux qu’elle pouvait joindre avant de communiquer avec un soldat venu chez eux.

L’attaque est survenue quelques heures après que la famille se soit réunie pour une soirée festive comprenant de la musique, puisque leurs deux parents étaient musiciens. Shlomi Mathias était professeur de musique ; Debbie Mathias était une chanteuse et compositrice. Leurs parents étaient d’humeur nostalgique et racontaient comment ils s’étaient rencontrés.

La famille est retournée au kibboutz et Shir Mathias se souvient que sa mère lui avait dit de passer un bon moment samedi, car ils prévoyaient d’assister à un concert de Bruno Mars à Tel Aviv. Leur père a aidé à vérifier l’huile dans la voiture.

«Avant d’aller chez moi, maman m’a dit : ‘Au revoir. Amusez-vous demain », a déclaré Shir Mathias. «Je me disais: ‘Merci, je t’aime.’ Je lui ai fait un câlin et j’ai fait un câlin à mon père. Quelques heures plus tard, ils étaient partis.

Michael Casey et Trisha Ahmed, Associated Press