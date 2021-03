Ses livres ont inspiré les adolescents Lovestruck à mettre des verrous sur les ponts

MILAN – Ces serrures d’amour apposées sur le Pont des Arts à Paris, le Ponte Milvio à Rome et le Brooklyn Bridge à New York? Federico Moccia assume l’entière responsabilité. Bien qu’il existe d’autres théories sur ce qui a d’abord inspiré la pratique désormais ridiculisée, son roman de 2006, «Ho Voglia di Te» («Je te veux» en anglais), est largement reconnu pour l’avoir lancé. Dans le livre, deux personnages amoureux fixent un cadenas à un réverbère du Ponte Milvio et jettent la clé dans le Tibre, citant une «légende» selon laquelle les couples qui le font «ne se sépareront jamais». L’idée est venue d’un rite de passage que Moccia, 57 ans, a vu lorsqu’il était dans l’armée. «Nous avions ces cadenas pour nos sacs, et une fois leur service terminé, les gens les attachaient à la clôture de la caserne», a-t-il déclaré dans une interview vidéo en janvier. «J’ai pensé que ce serait bien de transformer une chose militaire en son contraire – faire l’amour, pas la guerre.» Il s’attribue même le mérite d’avoir placé la première serrure sur Ponte Milvio, a-t-il déclaré, «au cas où un ramasseur de nit viendrait vérifier si c’était vrai. Le livre est le deuxième d’une trilogie de romans d’amour italiens pour jeunes adultes qui se sont vendus à 10 millions d’exemplaires dans le monde, mais ils ne sont publiés qu’en anglais. Grand Central Publishing publie cette semaine le premier livre intitulé «One Step to You», traduit par Antony Shugaar, suivi en octobre de «Two Chances With You» et «Three Times You» en 2022. (Tous les trois ont reçu de nouveaux titres pour les traductions anglaises.) Little Brown Young Readers, qui, comme Grand Central, est une empreinte de Hachette, fait la promotion croisée des deux premiers livres. Un représentant de Grand Central a déclaré que l’intérêt de l’éditeur avait été suscité par «le succès des romans italiens dans des traductions comme celles d’Elena Ferrante» et par la série Netflix «Summertime», vaguement basée sur «One Step to You», qui a commencé à être diffusée l’année dernière.

La trilogie, parfois appelée les romans de Rome, a également inspiré deux franchises de films distinctes en Italie et en Espagne. Mais le succès de Moccia avec « One Step to You » est arrivé tardivement, et le hasard était impliqué.

Fils d’un cinéaste, Moccia a écrit «One Step to You» comme projet passionnel à la fin des années 1980, alors qu’il travaillait comme écrivain pour la télévision. «C’était mon petit îlot de liberté», a-t-il déclaré. Il raconte la romance entre Step, un jeune homme riche perdant ses journées dans des bagarres et des courses sur sa moto Honda, et Babi, un senior en Vespa dans un lycée d’élite. Il a été comparé aux romans de Nicholas Sparks et John Green, mais «One Step to You» offre aux lecteurs américains un aperçu de certaines parties de Rome loin de la fontaine de Trevi, avec à parts égales dolce vita et mélodrame. Quand une camarade de classe au cœur brisé envisage le suicide, Babi lui rappelle pourquoi la vie vaut encore la peine d’être vécue: «N’oubliez pas les pâtisseries de Mondi, les pizzas de Baffetto ou les glaces de Giovanni.» Pendant les jours d’écriture télévisée de Moccia, deux des séries sur lesquelles il a travaillé sont venues définir l’esthétique de la télévision commerciale italienne à la fin du XXe siècle. «I Ragazzi Della Terza C» a suivi une poignée d’adolescents dans leur dernière année dans une école préparatoire romaine. Le plus brillant «College» a relaté les flirts et les farces entre les cadets d’une académie militaire entièrement masculine et les étudiants d’un collège pour femmes.

Les spectacles faisaient partie d’une révolution étincelante propulsée par l’ascension de Silvio Berlusconi en tant que magnat des médias. Pendant des décennies, la télévision italienne a été monopolisée par des chaînes publiques austères diffusant du contenu éducatif, mais cela a brusquement changé lorsque Berlusconi a présenté des émissions plus légères. Avec son livre, d’une manière qu’il sentait qu’il ne pouvait pas faire dans son scénario, Moccia pouvait tisser ensemble les hauts et les bas de Rome à ce moment-là. «Je voulais raconter ce que c’était que de tomber amoureux pour la première fois dans la Rome où j’ai grandi, qui était un endroit violent», a-t-il déclaré. Comme une grande partie de l’Italie, Rome a connu un boom économique dans les années 1980, mais il s’est accompagné d’une violence de rue à motivation politique. «Vous sortiez faire un tour dans votre Vespa et vous ne saviez jamais si quelqu’un vous battrait parce que vous portiez le mauvais type de vêtements», a déclaré Moccia. Mais il ne voulait pas écrire un roman politique, alors il a retiré l’idéologie et a présenté Step comme un jeune homme affligé de chagrin dont la violence découle de la frustration. Image «One Step to You», sorti le 2 mars, est le premier de la trilogie des romans de Rome de Moccia. Pendant des années, Moccia n’a pas pu trouver d’éditeur. Même si la romance et la fiction pour jeunes adultes en traduction étaient largement lues, on lui disait souvent qu’une romance de masse écrite en italien n’aurait pas de marché. En 1992, il a opté pour un petit éditeur qui lui a facturé 3 millions de lires (environ 3 000 dollars), pour imprimer 3 000 exemplaires. Ils ont vendu immédiatement, mais l’éditeur a fermé avant de pouvoir publier des réimpressions. «Mon rêve est rentré dans sa boîte», a déclaré Moccia. Il ne savait pas, cependant, que des photocopies du roman circulaient, gagnant finalement le statut de culte parmi les adolescents de Roma Nord. L’une de ces lectrices était Margherita Murolo Comencini, qui, en tant qu’élève du secondaire en 2003, en a apporté une copie à son oncle, Riccardo Tozzi, un producteur de films qui avait lancé sa propre société de production quelques années plus tôt. «Je lui ai dit que cela pourrait marcher, mes copines et moi nous le transmettons», se souvient-elle. «Pour nous, c’était comme une« graisse »sur notre génération.»