Cette publicité légère, destinée à un public national, est devenue virale à l’échelle internationale la semaine dernière pour son appel à l’action ironique: arrêtez de publier des photos sans imagination sur les réseaux sociaux, s’il vous plaît – assez avec les photos du bain à remous et les images de jambes brillantes au bord de la plage.

«Baissez les bras gentiment et lentement», l’officier, joué par le comédien Tom Sainsbury, hurle à travers un mégaphone à une paire de voyageurs qui se livrent à une séance photo «aigle au sommet» à Coromandel Peak, qui surplombe le lac Wanaka de l’île du Sud. Il les éloigne du précipice et les envoie à la place lors d’une visite de vignobles à vélo.

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Dans le monde imaginé par une récente publicité de Tourism New Zealand, un employé vêtu de kaki de la fictive Social Observation Squad sauve les voyageurs indisciplinés des clichés du tourisme kiwi.

Les touristes internationaux sont également plus susceptibles de rechercher et d’en apprendre davantage sur la culture locale, comme celle des Maoris, les peuples autochtones de Nouvelle-Zélande. Le tourisme culturel maori a donc été particulièrement touché par la forte baisse du nombre de visiteurs étrangers, et certains opérateurs ont dû s’adapter.

Malgré tous les efforts de tous, le marché intérieur ne peut tout simplement pas compenser les pertes. Les touristes internationaux dépensent environ trois fois plus par personne que leurs pairs nationaux.

Avant que la Nouvelle-Zélande ne ferme ses frontières aux visiteurs internationaux, le tourisme constituait une part importante de son économie, employant près de 230000 personnes et contribuant pour 41,9 milliards de dollars néo-zélandais (30,2 milliards de dollars) à la production économique, selon l’office du tourisme. Environ 3,8 millions de touristes étrangers ont visité la Nouvelle-Zélande entre 2018 et 2019, la majorité venant d’Australie.

Les sites touristiques du monde entier, de New York à l’Himalaya, ont lutté sans dollars pour les touristes. À Bali, le lieu de villégiature indonésien, certains travailleurs de l’hôtellerie sont retournés à l’agriculture. Certains endroits, comme Istanbul, ont tenté de persévérer. D’autres, comme Hawaï, rouvrent nerveusement.

Récemment, a-t-il dit, l’Ermitage avait 20 invités, contre environ 600 par année typique. Il a dû réduire le personnel de l’hôtel de 230 à moins de 50. «Il a rapporté 18 000 $ hier – le plus bas que j’aie jamais vu en 25 ans», a-t-il déclaré. «Nous faisons tout ce que nous pouvons pour attirer les touristes nationaux. Je veux dire, nous l’avons toujours fait.

Les grandes entreprises sont également en difficulté. «Nous souffrons, cela ne fait aucun doute», a déclaré Sir John Davies, 79 ans, un homme d’affaires qui possède plusieurs domaines skiables, les promenades guidées sur les pistes de Routeburn et Milford et l’hôtel Hermitage dans le parc national de Mount Cook.

«Avant Covid, c’était toujours notre culture qui était au premier plan – que nous pouvons fièrement nous tenir là et dire au monde qui nous sommes, d’où nous venons, pourquoi il est important d’être Maori», a-t-elle déclaré. «Nous ne sommes plus une expérience de tourisme culturel. Nous sommes maintenant un établissement au bord du lac.

«Nous voulions créer une expérience culturelle vraiment véridique, réelle, qui montre notre histoire, mais aussi notre réalité», a déclaré Mme Toe Toe, 43 ans. «Lorsque Covid a frappé et que nous avons perdu toutes nos activités du jour au lendemain, nous avons soudainement été confrontés à la réalité que le marché intérieur ne fabrique pas de« produits culturels »- ce n’est pas sur la liste des priorités.»

4 février 2021, 20 h 57 HE

Nadine Toe Toe et sa famille dirigent Kohutapu Lodge and Tribal Tours à Murupara, un village du nord-est d’environ 2 000 habitants, dont environ 90% sont Maoris. Avant la pandémie, environ 98% des clients de l’entreprise venaient de l’étranger.

«Nous ne pouvons pas combler le vide laissé par le manque de visiteurs internationaux», a déclaré René de Monchy, directeur général par intérim de l’Office du tourisme de Nouvelle-Zélande.

La solution propre de la Nouvelle-Zélande, via la campagne «Do Something New», consiste à encourager les Néo-Zélandais à sortir et à découvrir «leur propre pays en tant que visiteur», a déclaré M. de Monchy.

Depuis la fermeture des frontières, mettant Bali et Bondi Beach en Australie hors limites, les Néo-Zélandais ont relevé le défi de prendre des vacances dans leur pays d’origine avec un certain zèle patriotique. Les dépenses touristiques nationales ont augmenté de 12% d’une année sur l’autre entre juin et octobre, selon le cabinet de conseil en économie néo-zélandais Infometrics.

Mais alors que certains se sont lancés dans des activités ou des circuits «bucket list», beaucoup ont continué à fréquenter les mêmes vieux endroits qu’ils ont toujours aimés, affluant vers les plages ensoleillées du Northland ou de la péninsule de Coromandel pendant les mois d’été de décembre et janvier. Entre-temps, les villes touristiques comme Queenstown et Rotorua ont échoué, alors que les Néo-Zélandais regardent au-delà des destinations ou des expériences préférées des visiteurs internationaux.

La Première ministre Jacinda Ardern a déclaré que tant que la plupart des Néo-Zélandais ne seront pas vaccinés – un effort qui pourrait s’étendre jusqu’au second semestre de l’année – les non-citoyens ne pourront pas entrer dans le pays. Pour les propriétaires d’entreprises touristiques en Nouvelle-Zélande, cela signifie qu’il n’y a aucun moyen de planifier pour les mois à venir.

L’espoir est que les touristes étrangers finiront par revenir en masse. Bien que destinée aux gens à la maison, la vidéo «Do Something New» pose également les bases à l’étranger: elle a été visionnée des centaines de milliers de fois et partagée sur les réseaux sociaux du monde entier.

Entre-temps, des opérateurs touristiques comme Mme Toe Toe surveillent les dégâts.

«Nous avons versé tant de larmes, je ne pense pas avoir autant pleuré toute ma vie», dit-elle. «Les gens ne comprennent pas ce que nous traversons, ce que nous avons perdu et comment nous ne pouvons même pas planifier, parce que nous ne savons pas. Il n’y a pas de délai. Combien de temps pouvez-vous tenir? «